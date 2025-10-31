Gran Hermano 31 OCT 2025 - 09:11h.

Descubre todos los secretos de la construcción en el documental 'Gran Hermano. La Mudanza': disponible de forma gratuita en Mediaset Infinity a partir del jueves 6 de noviembre

Así es la nueva casa de 'Gran Hermano 20' en Tres Cantos: confesionario integrado en el salón e invernadero

Queda muy poco para conocer la nueva casa de 'Gran Hermano', la que cuenta con más de 1.700 metros cuadrados, un jardín interior y un confesionario renovado y de la que podrás descubrir todos los secretos de la construcción en el documental 'Gran Hermano. La Mudanza', el que estará disponible de forma gratuita en Mediaset Infinity a partir del jueves 6 de noviembre, el mismo día en el que se estrena el reality en Telecinco.

'Gran Hermano. La Mudanza' a partir del 6 de noviembre, en Mediaset Infinity

Ubicada en Tres Cantos, la nueva casa que abrirá sus puertas es más moderna, tendrá integradas herramientas de Inteligencia Artificial y nuevas estancias, y muchas cosas más.

Algunos exconcursantes del reality han podido conocer la casa desde dentro y todos sus rincones, entre ellos Niedziela, de 'Gran Hermano 16', la que relataba las sensaciones que ha sentido: "Todo el rato que he estado en la casa me ha dado como la sensación de: 'Qué suerte van a tener' y las cosas que se van a vivir ahí dentro".

"Increíble, me vienen recuerdos porque, aunque sea diferente, tiene un poco el mismo rollo. Van a ser como momentos muy importantes de la vida de la gente, que estrenan ellos mismos, ellos van a empezar una nueva historia", añadía la exconcursante, de la que podrás ver cómo conoce la casa, junto a otros exconcursantes y mucho más en 'Gran Hermano: La Mudanza', en Mediaset Infinity a partir del 6 de noviembre.