Entre La José y Gustavo hay una química muy especial que desde el primer momento ha llamado la atención de todos sus compañeros de la casita de 'Uno de GH20'. La atracción entre ambos es evidente y, a pesar de que hace un par de días La José dejase en shock a su compañeros con un inesperado acercamiento, la verdad es que ninguno de ellos se atreve a dar un paso más allá en su relación. Ahora, ambos hablan claro sobre el tema y Gus confiesa sus sentimientos.

El tonteo entre Gustavo y La José ha despertado todo tipo de comentarios en la casita, sobre todo, después de que La José decidiese poner un freno por respeto a la persona especial que Gus tiene fuera. Tras este suceso, el resto de los aspirantes no dudan en aprovechar cada ocasión que se les presenta para sacarles el tema, tal y como ocurría ayer por la noche cuando, durante un juego de preguntas y respuestas, Daniella aprovechaba para lanzar una comprometedora pregunta al concursante uruguayo: "¿Si José no te hubiera frenado hubiese hecho algo con él ya?"

"Sí. Hay que ser realista, no demos tanta vuelta", comenzaba respondiendo Gustavo para seguidamente sincerarse como nunca antes sobre sus sentimientos hacia La José: "Muchas veces tuve muchas ganas porque a mi José me pone muchísimo, me encanta como persona. Me confundí emocionalmente, no solamente física. No fue solamente que tenía ganas de comérmelo, tuve que sacarlo de mi corazón y bloquear mis sentimientos".

Aumenta el tonteo entre La José y Gustavo

A pesar de que La José y Gustavo han decidido no dar un paso más allá, el tonteo entre ellos es inevitable y cada vez va en aumento. Anoche ambos compartían un momento de gran complicidad bajo la atenta y curiosa mirada de todos sus compañeros que desde el jardín los observaban. Ambos comentaban la situación y aunque estaban de acuerdo en no dar un paso más allá, La José se confesaba: "Yo decía que no, pero... ¿Qué pasa si ahora me vuelvo loca y me meto en un baño?"

Un comentario a lo que Gus contestaba: "Yo no haría nada aquí dentro por más que quiera", a lo que La José respondía: "Yo no voy a escupir para arriba". Tras este momento de miradas cómplices y tensos silencios, los concursantes se daban un tierno abrazo y fingían darse un beso que hacía que el resto de sus compañeros comenzasen a gritar emocionados.

