Por Halloween, la casita de 'Uno de GH20' recibe a dos nuevos padrinos: Óscar Landa, quien se estrena en esta misión, y Maica Benedicto, quien tiene la oportunidad de repetir. Antes de entrar, los exgranhermanos dividían a los finalistas en dos equipos para algo importante que llevarán a cabo durante su visita.

Óscar ha sido el primero en llegar y ha disfrutado de un catering de dulces acompañado de los aspirante. Sin embargo, la llegada de Maica no ha sido tal y como sucedió en su anterior visita pues estuvo acompañada de emoción. En esta ocasión, ha sido el terror el que se ha apoderado de ella.

Un susto de 'muerte' como bienvenida para Maica

Maica Benedicto entraba en la casa súper contenta disfrazada de cisne negro y deseaba a los espectadores del 24 horas "Feliz Halloween". Sin embargo, su alegría rápidamente se transforma en terror pues se da la vuelta y descubre a un extra disfrazado de zombie: "¿Por qué me hacéis esto a mí? ¡Déjame!"

"Ay, que miedo das", confiesa Maica tras alejarse a la otra punta de la casita. "Me acabas de matar neuronas del susto", apunta. Tras mirarla más detenidamente, se da cuenta de que le resulta familiar: "Oye, tú me vomitaste el año pasado. Tengo las palpitaciones por mil".

En ese momento, le señala cuál es el camino que debe tomar para reencontrarse con los finalistas y Óscar Landa por lo que no duda en huir del lugar. Es en la terraza donde les cuenta qué acaba de suceder: "Me acaban de pegar un susto que vengo temblando".

'Uno de GH20', 24 horas en directo

