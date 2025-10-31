Justo antes de entrar en la casita ha sucedido algo que ha entristecido a Óscar Landa, quien se lo ha confesado a los finalistas

Maica Benedicto y Óscar Landa dividen la casita de 'Uno de GH20' en equipos para su próxima visita: "No me quites a mis favoritos"

Este Halloween, la casita de 'Uno de GH20' recibe a Maica Benedicto, quien ha sufrido un tremendo susto en su llegada, y a Óscar Landa. Ambos anunciaban durante la gala del miércoles que serían los nuevos padrinos y dividían a los finalistas en equipos para llevar a cabo un plan que tienen entre manos en el fin de semana.

Sin embargo, el exgranhermano ha entrado un poco entristecido porque le ha sucedido algo justo antes de entrar. Así se lo ha confesado a los aspirantes a entrar en la casa de Guadalix.

Este ha sido el inoportuno improvisto

Mientras conversan y esperan la llegada de Maica, Óscar Landa les confiesa qué le ha sucedido justo antes de entrar: "Vengo súper triste porque he perdido mi neceser en el taxi con las llaves de casa, con el cargador del teléfono... Con todo".

Los finalistas no pueden ocultar la preocupación en su rostro. "Yo solo espero que a lo largo de la noche, por favor...", señala. Por si acaso, el exgranhermano indica entre risas que "no hay nada dentro": "Quien lo encuentre, que me lo devuelva".

Todos imaginan si, al llegar a su hogar, se lo encuentra desvalijado. Sin embargo, Óscar Landa no cree que eso llegue a suceder pues en su edificio, "los del primero están súper atentos": "Son los mejores vecinos del mundo".

