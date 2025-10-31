La Jose deja a Gustavo en shock ante un inesperado acercamiento en ‘Uno de GH20’

La Jose habla sobre su relación con Gustavo y el vínculo sentimental que el aspirante tiene fuera del casting de ‘Gran Hermano 20’

Gustavo planta cara a Miguel Frigenti durante la Gala 10 de ‘Uno de GH20’: “No lo estás viendo”

Compartir







A pesar, de que los dos parecían tener claro que no iban a tener nada dentro de la Casita de ‘Uno de GH20’, Gustavo y Jose se gustan, y entre ellos existen una conexión muy especial. La Jose no para de darle vueltas al vínculo que Gustavo tiene fuera de la Casita, pero eso no le ha importado jugar un poquito más.

Mientras preparaban la cena, La Jose se ha sincerado con Asier y Ruth, y les ha hablado de su relación con Gustavo. Le molesta ser él, el que frene la situación y se preocupe por la opinión que tendrá el vínculo afectivo que Gustavo tiene fuera de ‘Uno de GH20’: “Yo estoy soltera, amore, puedo hacer lo que quiera”.

A Asier le ha sorprendido mucho la actuación que estaba teniendo Gustavo porque a él le exigía tener una responsabilidad emocional que él no parecía estar teniendo con su vínculo dentro del casting de ‘Gran Hermano 20’.

Tan solo unos minutos después, durante un divertido nuevo robo de comida entre los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’, Gustavo ha impedido que La Jose saliera al jardín y él, le ha dejado pálido con un inesperado intento de beso. Dale al PLAY y descubre cómo ha sido ese momento.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de los resúmenes diarios con los mejores momentos de lunes a viernes y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: