Asier y Ruth imaginan cómo sería una cita entre ellos fuera de 'Uno de GH20'

Laura Ceballo 31 OCT 2025 - 16:00h.

Los concursantes hablan de sus preferencias a la hora de conocer a una persona

Asier y Ruth se han convertido en inseparables en la casita de 'Uno de GH20'. En la última gala, ambos subieron al sofá, convirtiéndose así en finalistas de la fase final del casting. Los dos aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20' pasan el día charlando. Y es que las horas en la casita dan para mucho. Tanto, que han llegado a imaginar cómo sería una cita entre ellos fuera.

En la zona de la casita, todo empezaba con una pregunta de la hija de Amparo: "¿Quién pagaría: tú o yo?". Asier le contestaba haciendo referencia a la canción de Shakira: "Tú, que las mujeres ya no lloran, ahora facturan". Pero su respuesta le encantaba a la concursante, que no podía estar más de acuerdo: "La verdad es que no me gusta que me inviten. Yo me puedo pagar todo solita".

"Prefiero pagar yo si es una persona que yo quiera conocer, si es una persona con la que yo quiera estar. Con gente que no sé... Cincuenta, cincuenta, que cada uno se pague lo suyo", le explicaba Asier. "Me parece bien. Si a mí el chico no me gusta... Que me lo pague", reaccionaba Ruth.

Era entonces cuando Asier le contaba otro pequeño detalle que aplicaba a la hora de pagar: "Pienso que si la idea de la cita es mía, tengo que pagar yo. He sido el que ha propuesto el plan. No es lo mismo decir 'oye, ¿qué os parece si vamos a comer?', que decir 'te invito a comer'. Si es 'te invito', es que pago yo".

Ruth: "A mí no me gusta tener citas"

Eso sí, durante la conversación, Ruth le confesaba no ser muy amiga de las citas: "A mí no me gusta tener citas. Y mucho menos comiendo o cenando con un chico. Pocas tengo", confesaba. "Qué poco romanticismo", le respondía Asier.

