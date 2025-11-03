Almudena y Darío acuden al 'reality' con una clara misión: acabar con los celos y demostrar su amor fiel de 9 años

Lorenzo, de 'La isla de las tentaciones 9', tras las críticas a su físico: "Nunca me habían dicho feo tantas veces"

Compartir







Almudena (26 años, Málaga) y Darío (25 años, Málaga), han aterrizado en 'La isla de las tentaciones 9' con la misión de acabar el problema de celos que existe en su relación. Al ser preguntados si tienen o no miedo de que su noviazgo pueda terminar por las tentaciones a las que se vayan a enfrentar, Almudena no ha podido evitar las lágrimas.

11 años juntos sin separarse: la historia de Almudena y Darío

"Siempre hay miedo de que se pueda acabar esto. A lo mejor por un calentón, que es lo que peor llevaría", relata muy emocionada como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia. Darío reconoce que es justo este miedo la razón por la que acude al 'reality' de Telecinco.

Ambos llevan 11 años juntos y se conocieron cuando Darío acudía al cumpleaños de su hermano. "Iba a recoger a algún amigo e iba a ir andando por el campo. Pregunté si alguien quería venir conmigo. Ella vino", comparte. Almudena, por su parte, tenía el presentimiento de que ella tenía que hacer ese camino junto a él. En ese momento surgió la chispa del amor. "A raíz de ahí cogí tu número de teléfono y empezamos a hablar", cuenta Darío.

Para una y otro, su relación supone su primer amor. "No hemos estado con más personas", dicen. A lo largo de estos 11 años nunca se han separado. Darío reconoce que hay varias cosas que le gustaría cambiar de su relación. "Mi novia es un poco dependiente de mí", cuenta.

Almudena explica que su intención es "hacerlo todo con él". "La más celosa soy yo, sin duda alguna porque he tenido mucha inseguridad en mí", comenta.

Pero, en cualquier caso, sienten que su amor es puro y real. "Eres muy bonito por dentro y por fuera, aunque te cuesta ser detallista sé lo que me quieres y sé lo que me adoras", le dice Almudena a su novio. "Quiero a mi manera, pero sé que lo puedo llegar a mejorar", contestaba el otro.