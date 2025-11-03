Laura Ceballo 03 NOV 2025 - 22:04h.

El nuevo participante de 'La isla de las tentaciones' ha contado todos los detalles: "Fue en Granada, con una niña que no paraba de buscarme"

'La isla de las tentaciones 9' ya ha comenzado. Cinco nuevas parejas se han lanzado a vivir la experiencia más arriesgada de sus vidas. Dispuestos a poner a prueba su amor, se adentran en la aventura en República Dominicana, en un entorno idílico que hará que se expongan al máximo a la tentación. Entre las parejas encontramos a Juanpi y Sandra. Tienen 28 y 23 años, son de Cádiz y llevan juntos un año y medio.

Momentos antes de separarse, ella ha aprovechado para decirle algo: "Yo quiero que confíes en mí, que estés tranquilo, que me lo voy a pasar bien, obviamente, pero que me quiero ir de la mano contigo". Él no ha dudado en responderle adelantándole lo que iba a ver: "Yo voy a tentarme, tú lo sabes. Para que tú veas que tú puedas confiar en mí". Eso sí, Sandra no se ha quedado callada: "A mí me parece muy bien que te tientes y que estés con las niñas, pero tu novia soy yo, no te olvides de mí".

Conociendo más a Juanpi y Sandra

Para conocerles mejor, hemos podido ver un vídeo en el que nos han contado cómo es su relación y cómo viven su día a día como pareja. Juanpi asegura que quiere demostrarle que su amor "es real". Se conocieron a través de redes sociales y, aunque él al principio la veía "como un rollito más", terminó teniendo sentimientos por ella y comenzado una relación.

De manera individual, ambos han recordado cómo fueron esos inicios: "Fue todo muy intenso. Chocábamos mucho más porque los dos tenemos mucho carácter. A veces me cuesta creer que una persona tan buena me quiera y sea fiel de verdad", ha comentado ella.

La confesión de Juanpi

Cuando Juanpi se ha colocado solo ante las cámaras, ha confesado algo inesperado: "Existen dos tipos de Juanpis: el Juanpi bueno y el malo. El bueno es el romántico, el enamorado, y el malo es loco, el golfo, el fiestero. Una vez en Granada, una niña no paraba de entrar y buscarme hasta que ya empezó un poquito el toqueteo. Le toqué el culito y nos dimos un beso tonto, pero no pasó nada más".

"Eso no lo sabe Sandra, ni me gustaría que lo supiera", ha continuado confirmando que se trata de una infidelidad ocurrida durante su relación y de la que ella hasta el momento no tiene constancia. ¿Terminará enterándose de esta deslealtad?