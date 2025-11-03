Nieves y Lorenzo quieren ver si su compromiso se mantendrá tras vivir la experiencia de 'La isla de las tentaciones 9'

Rodri y Helena reconocen los baches que han atravesado como pareja desde que comenzó su relación: "Yo era la otra"

Compartir







Lorenzo, de 30 años, y Nieves, de 22, han cogido el avión rumbo 'La isla de las tentaciones' para adentrarse en una aventura que marcará su historia de amor para siempre.

Con un año y ocho meses de relación, quieren comprobar si sus caminos tienen que estar juntos o se tienen que separar puesto que han tomado la seria decisión de comprometerse. "Como esto salga bien, ya no te libras de mí", le advierte Nieves en la orilla del mar de República Dominicana.

Se conocieron hace dos años en el pub de Lorenzo, aunque él ya la había visto a través de redes sociales. A él le encantó desde el primer momento, sin embargo, tenía pareja en aquel entonces. "Sabíamos que nos gustábamos y que tarde o temprano iba a surgir", confiesa ella.

Así fue su romántica pedida de mano

Así fue, Lorenzo dejó su relación y emprendió un nuevo camino con Nieves, a quien le acabó pidiendo matrimonio en Disneyland París. "Estábamos enfrente del castillo de las princesas y me pidió matrimonio. Se arrodilló y súper bonito", cuenta ella.

Él confiesa haber sentido muchos nervios porque estuvo dos meses preparando la pedida pero, "al final mereció la pena". "Yo creo que ha sido el día más feliz de mi vida", asegura.

La diferencia de edad y los celos pasaron factura

Lorenzo y Nieves se llevan ochos años, una diferencia de edad que "se ha notado un poco en nuestra relación", afirma. Y es que, a ella le gustaba salir mientras que a él le apetecía más "peli y manta".

Esto ha generado cierta desconfianza en Lorenzo, quien asegura que nunca había sentido celos antes: "Llama tanto la atención y muchos chicos se le acercan y le hablan... Me ha desatado tantos celos que no sabía ni que los tenía".

Sin embargo, Nieves asegura que no tiene "ningún motivo para desconfiar": "Yo nunca le he demostrado nada para que tenga algún tipo de desconfianza". Y, de hecho, decide ir al programa para comprobar si su pareja "es tan perfecta como él dice que es". Mientras, Lorenzo quiere descubrir si aquel día que 'hincó rodilla' y le pidió matrimonio no fue en vano.

Sus deseos previos a República Dominicana

"Lo que pase va a ser bueno. Si pasa algo bueno, va a ser bueno y si pasa algo malo es porque no estábamos hechos el uno para el otro", apunta Nieves. "Yo solo espero que salga bien. En mi confío 100%, en ti no tanto", confiesa Lorenzo.

"Quiero confiar lógicamente porque eres mi pareja y nos vamos a casar, pero no estoy 100% segura de que eso vaya a ir como quiero que vaya", afirma su pareja.