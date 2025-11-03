Juanpi desvela una infidelidad a Sandra en su vídeo de presentación: "Espero que ella nunca lo sepa"

Antes de poner a prueba su amor en República Dominicana, la relación de Rodri y Helena ha afrontado varios baches

Una nueva edición de 'La isla de las tentaciones' arranca y con ella, nuevas parejas se disponen a poner a prueba su amor en República Dominicana. Una de ellas es la de Rodri y Helena, ambos de 26 años, quienes se prometen a la orilla del mar que se respetarán y demostrarán que su amor es de verdad, sellando su promesa con un beso.

Sin embargo, llegan a esta aventura con el objetivo de que Helena consiga que su pareja se fíe de ella y que Rodri se de cuenta que es la mujer de su vida. Y es que su relación de un año ha pasado por varios baches desde que decidieron emprender un camino en común.

Sus inicios como pareja

Se conocen de toda la vida pues los dos son del barrio madrileño de Getafe pero sus primeros pasos como pareja ocurrieron cuando Rodri le habló por Instagram y le pidió una primera cita: "La vi y dije 'Tiene que ser para mi, sí o sí'". No obstante, Rodri por aquel entonces tenía pareja: "No hice las cosas realmente bien".

"Los inicios fueron realmente horribles porque yo era la otra", confiesa Helena. Pero Rodri considera que conocerla fue "ese impulso que necesitaba para dar el paso de dejar a mi ex y empezar una nueva vida con otra persona", asegura el madrileño.

Aunque decidieron estar juntos, los baches no terminaron en la ruptura de Rodri con su pareja pues Helena no se tomó muy enserio sus inicios: "Ha habido momentos en los que yo la he cagado bastante y no he sido la novia perfecta ni de lejos".

Esto no significa que le haya puesto los cuernos, pero sí que le ha pillado en varias ocasiones conversaciones con otros chicos. A esta desconfianza hay que sumarle que son los dos polos opuestos en cuanto a la fiesta, pues a la madrileña le encanta salir y a Rodri no tanto: "Siempre discutíamos por eso y en esos momentos se cabreaba conmigo y me dejaba". Un dato que reconoce Helena pues, según asegura, "antes de conocerle estaba un poco perdida". Sin embargo, como es 'coach', él le ha "ayudado a ser otra persona".

Su último enfrentamiento antes de llegar a República Dominicana

La última discusión que han tenido antes de entrar en 'La isla de las tentaciones' ocurrió cuando un cantante famoso le dijo de participar en uno de sus videoclips: "Rodri se negó rotundamente y dije 'Yo me piro a hacerlo, a mí no me vas a decir nada'".

La madrileña dejó a su pareja, pero al volver de la grabación Rodri se plantó en su casa llorando. "Ahí algo me hizo clic", confiesa Helena, pues se dio cuenta que quizás estaba siendo egoísta con él.

A día de hoy, la madrileña siente que es ella quien tira más de la relación ya que "Rodri ha tirado mucho durante estos meses". Aún así, hay algo que él tiene claro: "Pienso que es la mujer de mi vida. Si no, no le hubiese perdonado todas las faltas de respeto que me ha hecho".

Su promesa previa a 'La isla de las tentaciones'

Al ser consciente de que los dos tienen "mucho carácter" y estallan a la mínima, a Helena le gustaría que consiguieran algo durante su estancia en República Dominicana: "Estemos tranquilos, se acaben las peleas y estar bien". "Si conseguimos controlar eso yo creo que todo va a salir estupendo y que va a ser una relación preciosa", señala él mirándole a los ojos.