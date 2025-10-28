Pedro Jiménez 28 OCT 2025 - 20:00h.

El joven de 26 años no ha dado crédito al ver lo que tenía en la maleta: "¡¿Y esto?!"

No queda nada para que 'La isla de las tentaciones' arranque su curso y el paraíso del amor 'abra sus puertas' tanto a solteros como a solteras, como también a todas las parejas que conforman esta novena edición del reality más apasionante de la televisión. Durante el último 'Rumbo a La isla de las tentaciones' que Mediaset Infinity ha emitido este martes, las parejas han podido disfrutar de sus últimos momentos de intimidad haciendo las maletas juntos, lo que nos ha dejado auténticos momentazos, como cuando Helena le ha hecho un regalo muy especial a su novio, Rodri, para que se acuerde de ella.

Ya de entrada, el hecho de hacer las maletas nos ha dado una pista de cómo son cada uno en la relación: mientras que Rodri parece ser el ordenado y meticuloso, Helena se desenvuelve mejor en el caos: "Madre mía, parece eso...", ha señalado un Rodri que no ha dado crédito al mirar cómo tenía toda la ropa metida en la maleta su pareja. Esta, mientras tanto, se ha justificado asegurando que no sabe hacer malstas y ha mostrado sus nervios en cuanto a los outfits que va a llevar a República Dominicana: "Quiero meter todo y no me entra el armario...".

En ese momento, el joven de 26 años le ha regalado una camiseta "para que se acuerde de él", lo que le ha hecho especial ilusión a Helena: "Con esto duermo yo toda la noche...".

El regalo de Helena a Rodri en 'Rumbo a La isla de las tentaciones'

De repente, Rodri ha agachado la cabeza y al ver lo que había, le ha preguntado a Helena qué significa: "Es una sorpresita, para que te acuerdes de mí. ¡Que no se lo ponga otra!". Y es que era nada más y nada menos... ¡que un tanga! Helena se ha interesado por dónde se lo iba a guardar en su estancia en República Dominicana. "Prefiero que lo dejes guardado en la mesilla de noche o algo", ha añadido la joven.

Más adelante, Rodri y Helena han tenido un intercambio de palabras basado en si van a dejar entrar a algún soltero o soltera a la habitación, dejándonos claro que a ninguno de los dos le gustaría que pasara eso. Además, Helena ha marcado los límites pidiéndole a su pareja, con quien lleva un año de relación, que en el jacuzzi no le gustaría verle con ninguna soltera, algo que Rodri también ha comentado.