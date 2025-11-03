Lara Guerra 03 NOV 2025 - 22:54h.

Compartir







La casita de 'Uno de GH20' está llegando a su fin y quedan tan solo unos días para conocer qué aspirante será el que llegue al tan ansiado reality: 'Gran Hermano 20'. En cada una de las galas hemos podido presenciar cómo numerosos exconcursantes del reality más famoso de la tele.

Desde el plató de 'Uno de GH20' hemos podido contactar con Adara Molinero tras su vuelta de 'Supervivientes All Stars 2025'. Como era de esperar, la casita ha emitido a la exconcursante de 'Gran Hermano 17' y ganadora de 'Gran Hermano Vip 7' el claro mensaje que dejó su excompañera del reality, Bea Retamal, cuando estuvo en el plató. En primer lugar, la que fuera concursante ha detallado cómo se encuentra tras llegar de Honduras: "Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros y muy ilusionada porque empieza Gran Hermano, el reality donde nací televisivamente".

Tras esto, Nagore Robles ha dado paso a las imágenes de Bea Retamal dentro de la casita, donde la que fuera concursante de 'GH' ha asegurado que siempre se le ha quedado la "espinita" de lo que ocurrió con ella. Confiesa que no entiende qué problema tiene con ella. Asimismo, Bea lanzó un mensaje desde el plató a Adara: "Hola, después de 10 años casi, me encantaría saber si te gustaría ponerte a prueba entre nosotras para saber como nos podríamos llevar y ver cual es el problema que nos une porque llevo muchos años dándole vueltas".

La reacción de Adara Molinero al tajante mensaje de su excompañera de reality

Después de descubrir el mensaje de Bea Retamal, Adara Molinero ha respondido a la que fuera concursante de 'GH': "Qué ilusión de verdad, quiere hacer un GH dúo conmigo...creo que quiere aprender a cómo se trabaja de verdad. Pues nada la deseo mucha suerte en el casting, no conmigo claro". Por último, Nagore pregunta a la concursante de 'Supervivientes' si quiere comentarle a Bea cuál es el problema que tiene con ella; sin embargo, Adara responde con un tajante: "Se va a quedar con las ganas".