Gran Hermano

Esther Mucientes, Borja Terán e Israel Álvarez analizan el nuevo espacio que promete revolucionar el formato

La casa de 'Gran Hermano 20', desde dentro: una obra "megalómana" con personalidad, encanto y llena de rincones que harán una edición única e irrepetible

‘Gran Hermano. La Mudanza’, el documental sobre la construcción de la nueva casa, disponible el 6 de noviembre en Mediaset Infinity, está a punto de arrancar y, antes de que los concursantes crucen la puerta más famosa de la televisión, la nueva casa ya se ha convertido en protagonista absoluta.

Los periodistas Esther Mucientes (El Mundo), Borja Terán (20 Minutos y Julia en la Onda) e Israel Álvarez (20 Minutos) han sido de los primeros en descubrir el renovado hogar fuera de Guadalix y coinciden en una idea: la casa ha dejado de ser un simple escenario para convertirse en un personaje más del reality.

Para Borja Terán, la transformación del espacio va mucho más allá de lo estético: “La casa de Gran Hermano al final es tan protagonista como los propios concursantes. Dependiendo de la calidez que consigue, provoca que los participantes se sientan más cómodos para dejarse fluir”.

Esther Mucientes, periodista de El Mundo, fue tajante al describir el salto que ha dado el formato con esta renovación: “Hablamos siempre de la casa de Gran Hermano, pero hasta el momento era un espacio, nada más. Y creo que esta nueva casa es un nuevo personaje”.

El rediseño, más abierto, moderno y emocionalmente cálido, parece destinado a crear un ambiente más cercano, en el que los concursantes puedan mostrarse con total naturalidad.

Por su parte, Israel Álvarez definió el regreso del reality como un punto de inflexión: “Creo que es un renacer, y además en plan Ave Fénix. No de las cenizas, pero sí de hacer un gran boom y dar un salto hacia arriba”.

Muy pronto, en Telecinco y Mitele

La cuenta atrás ha comenzado. Muy pronto, los nuevos habitantes de Guadalix descubrirán lo que los periodistas ya adelantaban: “Esta vez, la casa no solo se habita. Se siente”. Este jueves 6 de noviembre, gran estreno de ‘Gran Hermano. La Mudanza’, en Mediaset Infinity. Justo el mismo día del estreno de 'Gran Hermano 20', a partir de las 21:45 horas, en Telecinco.