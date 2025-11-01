Gran Hermano 01 NOV 2025 - 11:49h.

'Gran Hermano. La Mudanza', el documental sobre la construcción de la nueva casa, disponible el 6 de noviembre en Mediaset Infinity

Faltan muy pocos días para conocer todos los rincones de la nueva casa de 'GH'. El proceso de construcción ha sido grabado y para el documental 'Gran Hermano: La Mudanza', que se emitirá exclusivamente de forma gratuita en Mediaset Infinity el próximo jueves 6 de noviembre, ¡el mismo día en el que se estrena 'GH 20'! Mientras tanto, vamos conociendo algunas de las reacciones de los afortunados que ya han podido ver parte de la nueva casa.

Los detalles de la nueva casa de 'Gran Hermano'

Ubicada en la zona de Tres Cantos de Madrid, la nueva casa en la que convivirán los próximos concursantes del reality, cuenta con 1.700 metros cuadrados y será, hasta la fecha, la casa más moderna, pues tendrá integradas herramientas de Inteligencia Artificial. Además, habrá nuevas y sorprendentes estancias, un jardín interior, un invernadero y un confesionario totalmente renovado e integrado en el salón.

Violeta Crespo reacciona al ver la nueva casa de 'Gran Hermano'

Tras ver las primeras sensaciones de Niedziela, la toca el turno a Violeta Crespo, concursante de 'GH 19'. "Tengo un poco de emoción entre ganas de llorar, nostalgia, envidia sana de querer volver a entrar en 'Gran Hermano' y es como si hubiese pisado mi casa de nuevo", revela Violeta al visitar la nueva estancia. "Me encantaría venir un fin de semana cuando esté acabado porque la casa dan ganas de venir", añade.

Además, Violeta no ha podido evitar acordarse de Edi Insua y de algunas de las cosas que vivió en la edición en la que participó: "Iba pasando por los sitios y me iba acordando de ciertos momentos de los que yo he vivido allí. Ha sido una sensación muy extraña. No había tenido esta sensación nunca. Recuerdo que cuando cortó Edi conmigo fue en la lavandería y cuando volvimos no fue ahí, pero se desarrolló una conversación muy interesante. Fíjate que me ha venido ese recuerdo, esa imagen de la lavandería... hasta me emociona".