Patricia Fernández 04 NOV 2025 - 23:21h.

¡Dale al 'play' y disfruta del siguiente programa de 'La isla de las tentaciones': mañana a las 21.45h, en Telecinco!

Mari suelta el bombazo en su llegada como nueva soltera de 'La isla de las tentaciones 9': “Soy la mayor tentación de uno de ellos, fuimos novios”

Compartir







La aventura acaba de comenzar en 'La isla de las tentaciones', los encuentros que han tenido las parejas después de que las chicas hayan visto las primeras imágenes han llevado a muchas tensiones y, además han podido conocer a las tentaciones con las que todos van a poner a prueba su amor.

¡Y todo continúa! Las chicas y los chicos tendrán que poner el collar a los solteros y las solteras con los que quieren tener su primera cita lo que seguirá generando tensiones entre las parejas que ¡lo podrán ver todo!

Y esto llevará a un complicado momento entre Lorenzo y Nieves: "¿No lo puedes entender?" Pero no serán los únicos, Sandra correrá tras Juanpi, entre gritos y mucha tensión.

Sandra Barneda, al presenciar todo esto, tendrá que ponerse seria: "Por favor, ¿qué está pasando aquí? Conocéis perfectamente las normas y os las habéis saltado todos".

Además, las primeras fiestas llevarán a los juegos más picantes y los acercamientos entre los chicos y las chicas y sus tentadores en ambas villas, lo que hará que salte la alarma.

¿Crees que esto es todo? Pues mucho más pasará en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones' que puedes ver mañana a las 21.45 horas, en Telecinco ¡y del que puedes ver un adelanto con tan solo darle al 'play' al vídeo: no te lo puedes perder!