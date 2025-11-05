Albert Barranco, tentador VIP de 'La isla de las tentaciones 9', bromea con su apodo

Ana Carrillo 05 NOV 2025 - 18:37h.

Albert Barranco ha revelado cuál es su apodo en la ceremonia de presentación de solteros y solteras

Albert Barranco, Gerard Arias y Érika Portillo son los tentadores VIP de 'La isla de las tentaciones 9'. Han llegado en la presentación de solteros y solteras y han revolucionado a los participantes, pues los tres han tenido muy claro a quién quieren conquistar: el exconcursante de 'Supervivientes' le ha dado su collar a Helena, la novia de Rodri.

Sus compañeros ya han participado previamente en el programa: Gerard estuvo con su por aquel entonces novia, Alba Rodríguez, mientras que Érika acudió como soltera y conquistó primero a Eros Vidal y a Álvaro Rubio después. El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' es el único de los VIP de esta edición que debuta pero ha reconocido en sus redes sociales que acudió al programa con muchas ganas de vivir la experiencia.

En redes también ha bromeado con su apodo, que reveló en su presentación ante las chicas de Villa Playa: "Llevo un año soltero y creo que es el momento perfecto para volver a enamorarme. He estado en varios realities, nunca en uno como este, pero creo que va a ser un buen reality para pasármelo muy bien. Me llaman el mosquito catalán porque allá donde voy, pico".

En Instagram también han bromeado con ese apodo de 'mosquito catalán' algunos de sus compañeros en al villa, como Andrea o Iñaki, que han quedado con él para ver en televisión su debut en el programa presentado por Sandra Barneda.