Pedro Jiménez 04 NOV 2025 - 00:28h.

El momento de mayor tensión que hemos vivido en el estreno de 'La isla de las tentaciones 9'

Ya en el flamante estreno de 'La isla de las tentaciones 9', en donde hemos podido ver las míticas presentaciones de los solteros y solteras, las chicas han tenido la oportunidad de ver imágenes de sus novios por primera vez. Y su reacción no ha dejado indiferente a nadie. "Chicas, hay imágenes para vosotras", les ha comunicado Sandra Barneda, provocando que una de las chicas suelte por lo bajini un sincero "qué asco", poniéndose en lo peor.

La presentadora de 'La isla de las tentaciones 9' les ha enseñado imágenes de la primera fiesta de los chicos en 'Villa Montaña' y las caras de las chicas lo dicen todo: "Lo voy a matar", aseguraba una Almudena que se tapaba la nariz con la mano y no daba crédito a ver a Gilbert, su pareja, dejándose llevar como nunca. Sandra, en un momento dado, propinaba un insulto sobre su pareja al ver a este confesar que vio un día un vídeo sexual suyo "haciendo el amor" con su exnovia.

Conversaciones muy sinceras, palabras que duelen e intercambios de palabras entre solteros y tentadoras que han dejado a las chicas completamente a cuadros. Además, más de una confesión de Gilbert y Rodri a sus tentadoras ha hecho saltar también y mucho a sus parejas, Claudia y Helena. En un momento dado, Claudia ha estallado al ver que Gilbert se metía en una habitación con dos tentadoras: "¡Es un p*** falso de mierda!".

Los vaticinios y suposiciones, con la tensión por los aires, se han sucedido entre las chicas, hasta que Sandra Barneda ha llegado y ha cogido la tablet, puesto que el tiempo para ellas se había agotado. La presentadora se ha dirigido a Helena, muy preocupada al ver cómo Rodri entraba (de la misma manera que Gilbert) a un cuarto, pero pareciendo "liarse con una tía".

Las cinco han estallado ante Sandra Barneda y Claudia se ha derrumbado: "El que nunca habla, el que siempre me machaca a mí... voy a meterme yo a toda la villa", ha dicho, de manera vengativa. Algunas como Almudena se han mostrado muy dolida al escuchar a su pareja hablar de "amarrar" ante una tentadora: "Quiero creer que no le gusta...".

Por último, Sandra ha mostrado su disgusto y ha explicado al detalle cómo fue el momento en el que pilló a su novio en la galería un vídeo sexual con su exnovia: "Estoy deseando verle la cara", ha dicho, para posteriormente añadir que también le molesta que baile con tentadoras cuando con ella no baila nunca.

Las chicas estallan al reencontrarse con sus novios

Por último, los chicos han entrado y la tensión ha estallado por los aires, con una Sandra Barneda que les avisaba que "pusieran alerta todos los sentidos, puesto que cualquier detalle puede revelar la verdad sobre vuestro futuro". Un acalorado encuentro con un claro contraste entre las chicas, con un cabreo monumental y unos chicos, en shock al ver a sus novias cabreadas como nunca antes, quizás, lo habían estado.