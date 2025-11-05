Ana Carrillo 05 NOV 2025 - 19:06h.

Borja ha presumido de ser coach biomecánico y ha protagonizado un rifirrafe con Darío en la presentación de solteros

Borja ha llamado la atención de los espectadores de 'La isla de las tentaciones 9' con su presentación y es que se ha definido como "coach en biomecánica". "Os lo repito, pajaritos: soy coach en biomecánica, ¿lo retenéis?", le dijo el tentador de Huelva a los chicos. "¿Pero tú sabes lo que es la biomecánica?", le respondió Darío, el novio de Almudena, con el que protagonizó un rifirrafe.

"No entiendo lo que es", "Que me lo repita porque no le he entendido", "Me suena a término de flipado", "Lo he tenido que buscar", se podía leer en la red social X, el antiguo Twitter, pues muchos espectadores nunca habían oído hablar de la profesión de la que presumió Borja en su presentación ante las parejas en la ceremonia de presentación de solteros y solteras, en la que también se descubrió que los tentadores VIP de la edición son Gerard Arias, Albert Barranco y Érika Portillo.

Un coach en biomecánica es un profesional que trata de mejorar el rendimiento deportivo y prevenir lesiones utilizando los principios de la biomecánica, que es la disciplina que estudia el movimiento y la mecánica del cuerpo humano. Estos profesionales pueden trabajar, por ejemplo, en gimnasios, con el objetivo de mejorar las técnicas de entrenamiento de los clientes y así desarrollar planes de entrenamiento específicos para suplir las debilidades del cliente.