Patricia Fernández 04 NOV 2025 - 22:07h.

Sandra Barneda tiene que intervenir ante el estallido de Claudia: "¿Te vas a controlar o te vas fuera?"

Inédito | Las chicas de 'La isla de las tentaciones 9' se presentan ante los solteros con sus frases más épicas: “Soy la revolución de vuestro corazón”

Compartir







Después de no poder despedirse y vivir sus primeros momentos en sus respectivas villas con los solteros y las solteras, las parejas de 'La isla de las tentaciones 9' volvían a reencontrarse, momento en el que las chicas se enfadaban, y mucho, cuando veían las primeras imágenes de sus novios.

Pero esto no iba a ser todo, los solteros y las solteras también iban a estar presentes en este momento lo que iba a terminar generando muchas tensiones, en especial un gran estallido de Claudia con Gilbert.

Claudia, que ya se mostraba muy molesta con Gilbert después de haber visto cómo actuaba con las solteras en sus primeros momentos en la villa, terminaba "perdiendo los papeles", como ella misma definía cuando su novio se dirigía a uno de los solteros.

Bastaba un "ese tiene para todos" de Gilbert refiriéndose a Aitor para que Claudia no pudiera aguantar. La participante de 'La isla de las tentaciones' se enfadaba mucho y se levantaba de su asiento dirigiéndose a su pareja entre gritos: "¡Tú te callas, no hablas a nadie!" Y cuando este mostraba una sonrisa ante esto, ella estallaba por completo: ¿"Te has reído de mí?"

Sandra Barneda interviene en el estallido de Claudia: "Hay límites que no se pueden traspasar"

Momento en el que Sandra Barneda tenía que intervenir y se dirigía muy contundente con Claudia: "¿Te vas a controlar o te vas fuera? Hay unos límites que no se pueden traspasar y acabas de traspasar uno, al segundo te vas fuera".

"He perdido los papeles a niveles inexplicables, creo que no debería haber actuado así, pero he actuado con el corazón, no me siento orgullosa, lo he hecho bastante mal", reflexionaba ella tras este momento.

El pique de Darío con un soltero que hace reaccionar a Almudena

Pero esto no era todo, la presencia de los solteros y las solteras parece que incomodaba bastante entre todos, lo que generaba varios piques, entre ellos el de Darío con uno de ellos: "Tú no eres guapo, no mires con esa cara que no..." Lo que hacía reaccionar Almudena: "Tú no eres así, tío".

"Es que me está poniendo muy nervioso", aseguraba este, algo que no entendía Almudena mientras continuaba el pique entre ambos.