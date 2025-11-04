Pedro Jiménez 04 NOV 2025 - 23:10h.

"Estás tremendo hijo, el que más": Sandra, a Andrea, en 'La isla de las tentaciones'

Pasan los días en República Dominicana y las confesiones se suceden entre los participantes de 'La isla de las tentaciones 9'. Confesiones que no dejan indiferente a nadie y que, de alguna manera -y en más de una ocasión- nos dan una pista de por dónde pueden ir algunos o algunas y en qué dirección.

Andrea, uno de los dos italianos que han acudido como tentadores a 'La isla de las tentaciones 9', le ha confesado a Sandra en la más absoluta intimidad algo que llevaba ya días queriéndoselo decir, además de que le parece "justo decirlo": "Me gustas. Eres simpática y tal... y al mismo tiempo tienes mucho carácter y todo eso". Por otro lado, hay una cosa que no tenía claro si decírselo, pero finalmente lo ha desvelado.

Y es que el tentador italiano ha reconocido que al ver llorar a Sandra, le dolió y mucho. "Soy muy sensible y muy llorona", ha subrayado la pareja de Juanpi, algo que el italiano quiere conocer más en profundidad en su aventura en 'La isla de las tentaciones'. Sandra ha dicho que lo que no le gusta es hacer el patético con él (su novio) recordando el choque que mantuvo en su tenso reencuentro y que pudimos en el estreno.

Su primer acercamiento en 'La isla de las tentaciones'

La conversación ha avanzado, con una Sandra a la que le "crea curiosidad Andrea": "Eres muy callado, y después te ríes y no dices nada... y miras y miras, pero callas". "Y físicamente estás tremendo hijo, el que más de todos", ha matizado Sandra en su primer acercamiento con Andrea. Un acercamiento que puede marcar un claro punto de inflexión en su relación en la villa.

Ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones', Sandra se ha mostrado muy contenta tras este encuentro con Andrea, puesto que le gusta mucho que le respete y le hable tan bien. Finalmente, los dos se han despedido ya dentro de la casa, dándose un cariñoso beso. Y es que lo que está claro es que Andrea es la principal tentación de Sandra en 'Villa Playa' y, tras el enfrentamiento que tuvo con su novio -y según ha dicho también ante las cámaras de 'LIDLT 9'- "va a fluir más con él".