Las primeras horas en República Dominicana y los primeros roces entre las parejas de 'La isla de las tentaciones' ya dejan ver sus primeros estragos. Es el caso de Claudia, a quien parece que no poder despedirse de Gilbert, sumado a las inesperadas primeras imágenes y su encontronazo con su pareja durante la entrega de collares, le está pasando factura.

La pareja de Gilbert se abría con el tentador Aitor en un lugar que suele estar marcado por los límites: el jacuzzi. Allí, el soltero aconsejaba a Claudia.

El jacuzzi protagoniza un acercamiento entre Claudia y un soltero

Al haber visto cómo Claudia perdía los papeles a causa de los celos durante la entrega de collares, Aitor le aconsejaba: "Ahora tienes que portarte bien y quedarás como la reina. Tal y como eres, con la vibra que tienes..."

Sin embargo, la pareja de Gilbert no confía plenamente en su fuerza de voluntad pues duda de sí misma: "A ver si soy capaz de demostrarlo". "Si no, rompemos la relación", advierte su tentador. "No me hablarás nunca más", añade Claudia mientras se abraza a Aitor.

Sin embargo, esta no es la única muestra de cariño que se dan ambos en el jacuzzi pues, ante la atenta mirada de sus compañeros su tentador besa su abdomen, su hombro y su pie, mostrando públicamente lo que parece ser el inicio de una complicidad.

La llegada de Mari sacude la relación de Claudia y Gilbert

Una nueva tentadora llegaba la noche de la presentación para soltar un bombazo: "Soy y seré la mayor tentación de uno de ellos". Y es que, según afirma, fue pareja de Gilbert durante dos años. Aunque éste trata de desmentirlo, Claudia no puede evitar responder amenazante: "Te levantas y te piras o te fundo la vida". Así ha sucedido este tenso momento:

Una soltera para los pies a Claudia

La tensión subía como la espuma durante las presentaciones de las solteras, sobre todo en el momento en el que Claudia lanzaba algún que otro comentario a Gilbert tras ver sus imágenes acercándose a Noelia. Es en este momento en el que la soltera decide pararle de una los pies.