Nagore Robles anuncia en directo que el ganador del 'reality' de Mediaset Infinity se conocerá en el estreno de 'Gran Hermano 20'

Bea Retamal reacciona a la tajante respuesta de Adara Molinero a su petición: "Yo siempre le habré ganado a ella"

Compartir







'Uno de GH20' ha llegado a su fin. O bueno, casi de forma oficial, porque el ganador del 'reality' de Mediaset Infinity se conocerá este jueves en el estreno de la gala de 'Gran Hermano 20' en Telecinco -a partir de las 21:45 horas con Jorge Javier Vázquez-.

Joon o Cristian, uno de los dos será concursante de 'GH 20'

Lo que sí sabemos es quiénes serán los posibles candidatos a entrar en la casa. Tras muchos días de concurso y una intensa convivencia, solo dos concursantes han terminado en el duelo decisivo. O Cristian o Joon, uno de los dos será el ganador de 'Uno de GH20'. Así lo ha anunciado Nagore Robles, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

"En este sobre está el concursante de 'Gran Hermano 20'", lanzaba Robles tras recibir el nombre con el ganador por parte de Teresa Colomino. "¡El nombre se conocerá mañana en el estreno de 'Gran Hermano 20'!", compartía la presentadora. "De momento habrá que esperar un poquito más para saber quién de vosotros dos será el concursante de la casa más famosa de la televisión", apostillaba.

Colomino daba algunas pinceladas de la identidad del ganador absoluto de 'Uno de GH20'. "He coincidido con el público. La persona que hemos elegido es la persona que ha elegido la audiencia. Mañana saldremos de dudas y sabremos quién es", aseguraba la jurado. Nagore Robles se despedía con un profundo mensaje. "Ha sido un absoluto palcer estar aquí cada semana con todos vosotros. Gracias a los colaboradores y gracias a vosotros", señalaba.