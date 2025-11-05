Tras dar una tajante respuesta a la petición que hizo Bea Retamal mientras estaba en 'Supervivientes', Bea Retamal reacciona

Durante la gran final de 'Uno de GH20' donde se decidía qué candidato acudiría a la casa de Guadalix como concursante oficial este jueves, Nagore Robles daba una noticia a Bea Retamal: "Tú hiciste una petición a Adara y españoles del mundo entero, Adara ha respondido".

Sin embargo, la valenciana no esperaba que la exsuperviviente fuese tan tajante en su respuesta a pesar de su enemistad. Así ha sido la reacción de Bea Retamal a las cortantes palabras de Adara Molinero.

"Su capacidad de retención y argumentación es muy básica"

Nada más terminar el video, Bea Retamal responde: "Después de 10 años veo que su capacidad de retención y de argumentación es muy básica, sigue siendo igual". Y es que la exconcursante de 'Supervivientes All Stars 2025' le está mandando a trabajar cuando, asegura, tiene "dos negocios".

Otra de las cosas que dijo que molestaron profundamente a la madrileña es que ella le iba a enseñar a trabajar: "Yo puedo aprender de todo el mundo. Da igual que sea ella que cualquiera de los viejos, de los nuevos, de los que vengan porque me encanta aprender y evolucionar".

Para concluir, le recuerda que ambas compartieron edición de 'Gran Hermano' porque "parece que se le olvida". "Está muy bien que gane realities y sea la reina de realities, pero yo siempre le habré ganado a ella", afirma tajante.

El motivo por el que hizo su propuesta

No es que Bea Retamal quisiera recuperar su relación con Adara Molinero, pues era otro el motivo que le llevó a hacerlo: "Como espectadora lo que acaba de pasar entre Fresita y Nico me encanta porque, después de tantos años, me encantaría ver la evolución de las personas".

Sin embargo, no ha sido posible. "No sé cuál es su problema y ella parece que tampoco porque tampoco me lo ha sabido argumentar", señala decepcionada la exgranhermana.

¿Le gustaría solucionar su enemistad con Adara Molinero?

Nagore Robles quiere saber si, en el fondo de su ser, a Bea Retamal le gustaría entrar en 'GH Dúo' para solucionar sus problemas con Adara. "Yo estuve con ella en un apartamentito y me lo pasé tan bien esos dos días que me encantaría saber cuál es el problema que ella tuvo conmigo", confiesa.

Miguel Frigenti, presente en plató y conocido de las dos granhermanas, afirma: "Se arreglarían a la media hora porque son cero rencorosas las dos". Sin embargo, Bea Retamal se niega a enviarle un mensaje de vuelta: "Ha sido suficiente".