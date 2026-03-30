Lorena Romera 30 MAR 2026 - 11:10h.

La influencer, "completamente rota", ha mostrado su físico actual tras su reciente paso por Honduras

Miri Pérez-Cabrero habla de sus secuelas: "La gente no es consciente de lo duro que es"

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Miri Pérez-Cabrero ha compartido un desgarrador vídeo en el que la vemos llorando, desconsolada y "completamente rota". La chef, actriz e influencer se ha sincerado sobre las secuelas que arrastra tras su paso por 'Supervivientes' y 'Supervivientes All Stars'. Participaciones que ocurrieron con poco más de un año de recuperación entre ellas. La joven de 32 años ha mostrado los notables cambios de su cuerpo, debido a las hormonas, "completamente desajustadas" y al metabolismo ralentizado tras su reciente paso por Honduras. Un cambio físico que la está haciendo pasar por difíciles altibajos emocionales.

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"He ganado algo de peso en los últimos meses. Claro, con dos 'Supervivientes' a mi espalda, mi cuerpo aún vive con miedo", comienza expresando la catalana en esta publicación en la que muestra la realidad de su físico. La nacida en Barcelona entró en 'Supervivientes' en marzo de 2024 y fue expulsada en junio. Después, en octubre de 2025, repetía hazaña en 'Supervivientes All Stars', convirtiéndose en la tercera finalista y con 98 días de supervivencia en su palmarés.

"Como consecuencia, mi cuerpo ha cambiado. ¿Y qué Miri? ¿De verdad estoy preocupándome por esto? ¿De verdad voy a dejar de disfrutar de mi vida y de todo de lo que la vida tiene para ofrecerme porque mi cuerpo no tiene la forma que me gustaría? El cuerpo cambia y es normal", reflexiona en este post donde, a pesar de las palabras de aliento que se dice, la vemos llorar mientras mira su cuerpo en la cámara, apretando ciertas partes de su figura con las que no está conforme.

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Ella misma ha confirmado su profundo malestar. "Grabé este vídeo completamente rota", expresa. Sin embargo, ha intentado darle un giro a todo este dolor. "Pero estoy agradecida porque este mismo cuerpo ha superado increíbles pruebas de resistencia. Este cuerpo me sostiene cada día y no me abandona. Solo necesita tiempo. Y, aunque a veces pueda ser doloroso, muéstrate con tus grietas, porque son completamente normales. Nos hacen vulnerables y reales y permiten que la luz interior que tenemos, salga hacia fuera", sostiene la chef.

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Y es que, a pesar de las complicadas secuelas, Miri Pérez-Cabrero siempre ha expresado lo orgullosa que está de haber formado parte de la historia de 'Supervivientes' y 'Supervivientes All Stars'. Es más, cabe recordar que, junto a Rubén Torres, batió el récord histórico de la Noria Infernal al aguantar más de 20 minutos en la estructura. Hitos así son los que pretende no olvidar ahora que atraviesa esta delicada relación con su físico.