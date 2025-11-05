Belén Rodríguez, Bea Retamal, Maica Benedicto, Miguel Frigenti y Violeta Crespo concluyen si es una ventaja o desventaja salir salir de 'Uno de GH20' a 'Gran Hermano' como concursante

Nagore Robles recuerda sus días en la casa, tras el estreno de 'Uno de GH20': "Era mucho más irascible"

'Uno de GH20' ha llegado a su fin y nos ha dejado como recompensa al segundo concursante confirmado para entrar a 'Gran Hermano 20'. Después de haber permanecido 6 semanas rodeados de cámaras y adaptándose a la vida en directo, Cristian, La Jose, Daniella y Joon han llegado al plató de Mediaset para conocer quién de ellos era elegido por la audiencia para ser el afortunado y entrar a la nueva casa. Belén Rodríguez y otros colaboradores del programa, antes de conocerse el veredicto final, han querido reflexionar acerca de quién de los cuatro se merecía más ganar.

Las ventajas y desventajas de pasar de una casa a otra, según los colaboradores

Ha pasado más de un mes desde que esta aventura comenzó en la casita de 'Uno de GH20' donde la audiencia de Mediaset Infinity ha podido conocer a fondo a todos los concursantes que se presentaron al casting y que han ido conviviendo día tras día. Al final solo puede quedar uno y se descubrirá en la primera gala de 'Gran Hermano' donde Joon o Cristian conocerán quién de los dos será de nuevo concursante. Pero, ¿es una ventaja que una parte de la audiencia ya te conozca? ¿O esto puede jugar en su contra? "Yo creo que va a entrar más harto que los demás, ¿sabes?", opina Belén Ro. Sin embargo, otros colaboradores - como puedes ver dándole play al vídeo - creen que esto puede ser una ventaja a la hora de conseguir el ansiado maletín de los 300.000 euros. "Creo que tiene su parte positiva y su parte negativa", dice Miguel Frigenti después de razonar por qué puede ser una desventaja con respecto al resto de sus compañeros.

Belén Ro opina sobre los concursantes que han llegado a la final de 'Uno de GH20'

La colaboradora, conocida por su sinceridad absoluta en los platós de televisión, ha querido dar su opinión sobre el finalista que debería haberse convertido en el "ganador" de 'Uno de GH20'. Para Belén Ro hay una persona que, pese a que "no le gustaba nada" cree que ha sido "muy peculiar y original". Sin embargo, de los dos finalistas que han quedado como candidatos, la colaboradora espera que uno de ellos no sea el que consiga entrar en la casa de 'Gran Hermano'. Otros colaboradores con los que ha compartido el tiempo gala tras gala como Miguel Frigenti también han defendido a los candidatos decantándose por Joon señalando que es el "más diferente de todos".