Laura Ceballo 06 NOV 2025 - 22:02h.

El gran estreno de 'Gran Hermano 20' ha traído consigo un documental muy especial. En la última edición del programa, dijimos adiós a la mítica casa de Guadalix de la Sierra. Desde entonces, el equipo se ha volcado en la construcción del que será el hogar de los nuevos concursantes. Un proyecto apasionante que hemos querido recoger en 'Gran Hermano. La mudanza', un documental exclusivo disponible en Mediaset Infinity.

Además de ver cómo ha sido el proceso de construcción de esta nueva casa, ubicada en Tres Cantos, también hemos podido comprobar cómo han reaccionado antiguos concursantes al descubrirla. Entre ellos, Óscar Landa y Maica Benedicto, concursantes de 'Gran Hermano 19' y 'Gran Hermano Dúo', que no han perdido detalle de cada rincón.

Después de recordar su paso por el programa, así como algunos de sus mejores momentos, no han dudado en darse un paseo por la nueva casa. Juntos, nos han hecho un tour de lo más completo.

Habitación langosta

"Esta es la habitación langosta, la que sería la habitación azul", ha comenzado Óscar. O, como bien ha indicado Maica, "la que sería la habitación de Don Óscar". La que le parece más afín a ella es una segunda habitación que ha calificado como "bonita, sencilla y con buena energía".

Cocina con dos meses

La habitación langosta pasa directamente a la cocina: "Bienvenidos a la nueva cocina de 'Gran Hermano'. Me encantaría estrenarla", ha reconocido el exconcursante.

Y es que la nueva cocina tiene una novedad: "Va a haber dos mesas. Dos meses y la de té. Ya veremos a ver cómo termina esto de las dos mesas", nos han contado. Y Óscar no ha tardado en imaginar la receta que haría para inaugurarlas: "Un arroz verde".

Sofá y jacuzzi en el salón

De ahí han pasado a la zona de salón, un salón increíblemente amplio que les ha dejado con la boca abierta: "Te juro que me he quedado un poco tocada al ver la casa, es súper diferente pero a la vez es muy igual", ha asegurado Maica.

"Al fondo está el sofá y el jacuzzi, para poder estar metido en el jacuzzi viendo a tus compañeros. Tú te pones aquí arriba y fichas a todos tus compañeros. No te pierdes una desde aquí", nos ha contado Óscar, que ha asegurado que el hecho de que el jacuzzi esté integrado en el salón es lo que más le ha llamado la atención de la nueva casa.