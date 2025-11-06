Laura Ceballo 06 NOV 2025 - 22:03h.

Este jueves, 'Gran Hermano 20' ha llegado finalmente a Telecinco. Y, con ello, el gran estreno de 'Gran Hermano. La mudanza', un documental exlcusivo y disponible en Mediaset Infinity, que recoge cada detalle de la construcción de la nueva casa del programa. En la última edición, dijimos adiós a la mítica casa de Guadalix de la Sierra, y ahora te contamos cómo ha nacido la nueva casa de Tres Cantos.

Y no solo eso. Mientras el equipo del programa trabajaba al máximo en la creación del nuevo espacio, antiguos concusantes del reality han ido visitando la nueva casa. Entre ellos, Iván Madrazo, ganador de 'Gran Hermano 10', y Chiqui, quien fue su mayor apoyo en la edición.

Chiqui entraba con paso firme y echándose las manos a la cabeza: "¡Madre mía!", gritaba al descubrir la nueva casa de 'Gran Hermano'. Lo que no esperaba es que, mientras recorría cada rincón, iba a encontrarse con su gran hermano, con quien fue uña y carne: "¡Hombre! ¿Y qué haces tú aquí, Iván? ¡Dame un beso!", reaccionaba al verle caminando en una cinta de correr.

El ganador de la décima edición se bajaba de la máquina y ambos se fundían en un sincero abrazo antes de continuar la ruta por la casa: "Oye, esto mola muchísimo, esto es gigantesco", comentaba Chiqui. "Yo he visto muchas casas desde aquel entonces hasta ahora, y no hay ninguna que sea tan bonita como esta casa", aseguraba Iván.

Iván Madrazo y Chiqui, entre lágrimas

Acto seguido, se disponían a sentarse en un sofá y a recordar su paso por el programa, momento en el que no pudieron contener las lágrimas: "Me ha subido una cosa por el estómago... Yo en esa casa fui...", comenzaba Iván sin poder terminar las frases debido a la emoción que estaba sintiendo. "Llora, llora. Muy feliz. Fuimos muy felices los dos", terminaba por él Chiqui.

"Fui súper feliz en 'Gran Hermano'. Y... Nunca he vuelto a ser tan feliz como yo fui en 'Gran Hermano'", añadía Iván que apenas podía hablar. Una escena realmente emotiva que nos demuestra una vez más la intensidad y la verdad de esta experiencia única.