El colaborador y otros exconcursantes de los diferentes formatos de 'Gran Hermano' dejan sus consejos a los nuevos participantes anónimos

Las puertas de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra se cerraron para siempre con la gala final de ‘Gran Hermano 19’ en la que Juan Quintana se hizo con el preciado maletín con un reñido resultado frente a su oponente, Óscar Landa, que ha sido colaborador en las galas de ‘Uno de GH20’ cuyo final tuvo lugar en la noche de ayer, siendo Joon y Cristian los dos finalistas.

Por primera vez en la historia de ‘Gran Hermano’ veremos una nueva casa adaptada para cubrir todas las necesidades de los concursantes y con más de 80 cámaras distribuidas por toda la casa para que no podamos perdernos ni un instante de lo que ocurra entre los concursantes. Los colaboradores de 'Uno de GH20' - así lo puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia - que han participado en las diferentes ediciones del programa, ya sea en el formato de los anónimos como en el 'VIP', han querido trasladarnos qué consejo le darían a los nuevos participantes.

¿Qué consejo le darías a los concursantes de ‘GH20’?

Miguel Frigenti, Violeta Crespo, Belén Rodríguez, Bea Retamal y Maica Benedicto han experimentado lo que supone estar semana tras semana aislado de la realidad, conviviendo con otras personas que no pertenecen a tu círculo de amigos y rodeados de cámaras que graban cada instante de tu vida. También se consideran fieles seguidores de uno de los formatos televisivos de mayor éxito de Telecinco, por este motivo, los cinco colaboradores han querido expresar sus mejores consejos para los concursantes que entrarán hoy en la casa pasando así del anonimato a ser un personaje público: "Que no intenten crearse un personaje, ni intenten hacer las cosas por crear vídeos y que disfruten", ha señalado Belén Ro, a la que le importa mucho que los concursantes se diviertan porque eso hará que el espectador también lo haga.

Por su parte, Miguel Frigenti - que participó en 'Gran Hermano Dúo' a principios de este año - tiene muy reciente su paso por la casa, por lo que, basándose en su propia experiencia, ha querido trasladar un buen consejo a los nuevos concursantes que tiene que ver con el miedo a exponerse a la audiencia y ser nominado por sus compañeros, y también les ha pedido que "sean ellos mismos" y "no se dejen nada en el tintero" porque así, cuando sean expulsados, estarán contentos con su trayectoria en el reality.