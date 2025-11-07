Ana Carrillo 07 NOV 2025 - 00:45h.

La audiencia de 'GH 20' ha señalado la contradicción de Jonay Santana entre su vídeo de presentación a su charla con Jorge Javier Vázquez

La nueva casa de 'Gran Hermano 20', situada en Tres Cantos e inaugurada por Jorge Javier Vázquez en un arranque histórico de edición, ha dado la bienvenida a los concursantes que la habitarán en los próximos meses, entre los que se encuentra Jonay Santana, un amante de los animales de 32 años que trabaja como responsable de sala en un bingo y que llega desde Las Palmas de Gran Canaria.

En su vídeo de presentación, explica que tiene cuatro perros y dos guacamayos, para los que está construyendo una finca y es que su sueño es poder vivir junto a ellos ya que es un enamorado de los animales, hasta el punto de que no confía en las personas a los que no les gustan. Pero solo está enamorado de los animales, porque en su presentación cuenta que entra a la casa con la ilusión de encontrar el amor.

"Estoy dispuesto a enamorarme en esta estupenda casa", son las palabras exactas de Jonay, que en su charla con Jorge Javier Vázquez en el confesionario se contradecía porque aseguraba tener novia. El presentador le pedía al canario, disfrazado de guacamayo, que solo respondiera a sus compañeros con un 'pío' si quería responder afirmativamente y con un 'pío, pío', si la respuesta era que no.

Cuando Jorge Javier le ha preguntado si tiene novia, el concursante ha respondido con un solo 'pío', desconcertando a los espectadores, que han expresado su sorpresa por esa contradicción en la red social X. "Ha dicho que tiene novia y minutos antes decía que está dispuesto a enamorarse", "El canario ha dicho en el video de presentación que está abierto al amor pero a Jorge le ha dicho que tiene novia", "¿Tiene novia y está dispuesto a enamorarse?", "¿Como que novia si está abierto a enamorarse?", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el antiguo Twitter.

Un espectador se ha atrevido a dar una posible solución a la contradicción de Jonay Santana y es que haya conocido a su pareja pocos días antes de entrar en la casa de Tres Cantos: "Será una novia de hace cinco minutos escasos".