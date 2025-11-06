Pedro Jiménez 06 NOV 2025 - 22:02h.

"La tecnología tenía que dejar de ser un freno": apunta Miguel Martín, en 'Gran Hermano. La Mudanza'

Miguel Martín, director de Zeppelin, tras haber recorrido las casas de ‘Gran Hermano’ de diferentes países: “Esta es la mejor que hay en el mundo”

La sala de realización de la nueva casa de 'Gran Hermano' tiene una dimensiones muy grandes, como bien hemos podido comprobar en el documental de 'Gran Hermano. La Mudanza' que Mediaset Infinity ha emitido el día del 20º estreno del reality. Y es que, de la misma manera que la casa es más grande, también lo es la realización, como bien cuenta Marta F. de Bobadilla, Jefa de Realización, que cuenta que antes de montar todo la incertidumbre era total.

"Hemos implementado un nuevo sistema técnico que no se conoce en España hasta ahora. Estamos todos un poco nerviosos. Aunque lo vamos conociendo ya y estamos relajados, porque creemos que va a ser la bomba", cuenta, pero reconoce que le da "muchísimo respeto los nuevos flujos de trabajo que van a tener gracias a la nueva técnica que van implementando".

Cada fila dentro de la sala de realización tiene su propio cometido, con alguna novedad. Por ejemplo, este año, la cruz de cámara se ha reducido: "No ha desaparecido del todo, las hay por la casa pero en espacios muy reducidos. Sobre todo en el prime time, en el salón. Gracias a esto tenemos muchas más cámaras robotizadas".

Una tecnología que no se había implementado en España

Por otro lado, Miguel Martín ha explicado todo sobre su partner tecnológico: "Tiene unos desarrollos tecnológicos que están implementados en algunos países en otras producciones, pero aquí, en España, no se habían implementado", cuenta un Miguel Martín asegura que en la nueva sala se puede implementar nuevas tecnologías como la IA, lo que permite que "todo el mundo, de una manera intuitiva, aprenda a manejarla, para que la tecnología deje de ser un freno".