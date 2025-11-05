Gran Hermano 05 NOV 2025 - 12:54h.

Jesús Moreno, alcalde de la localidad madrileña, habla del nuevo proyecto: "Es una satisfacción enorme"

AVANCE 'Gran Hermano. La Mudanza' | Los periodistas reaccionan al espectacular cambio de la casa: “Es un nuevo personaje”

‘Gran Hermano. La Mudanza’, el documental sobre la construcción de la nueva casa, estará disponible el 6 de noviembre en Mediaset Infinity. A punto de arrancar y, antes de que los concursantes crucen la puerta más famosa de la televisión, la nueva casa ya se ha convertido en protagonista absoluta.

Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, municipio madrileño en el que se ubica la nueva casa, ya ha descubierto el que será el nuevo hogar de los concursantes de 'Gran Hermano 20': "Como sabemos, Tres Cantos es un hub audiovisual donde están las principales empresas del sector en España. Supone reconocimiento y, sobre todo, imagen, la publicidad que se puede dar a nuestro municipio", comienza.

"Que una nueva productora y que nuevos programas se emitan desde Tres Cantos es un orgullo. Un orgullo de tener talento, de tener técnicos, de tener innovación y, por supuesto, una satisfacción enorme de poder albergar este gran proyecto, que es Zeppelin, que es 'Gran Hermano' y todos los programas que se emiten desde esta productora".

Muy pronto, en Telecinco y Mitele

La cuenta atrás ha comenzado. Muy pronto, los nuevos habitantes de Guadalix descubrirán lo que los periodistas ya adelantaban: “Esta vez, la casa no solo se habita. Se siente”. Este jueves 6 de noviembre, gran estreno de ‘Gran Hermano. La Mudanza’, en Mediaset Infinity. Justo el mismo día del estreno de 'Gran Hermano 20', a partir de las 21:45 horas, en Telecinco.