Patricia Fernández 06 NOV 2025 - 09:00h.

Rodri, en sus primeros en 'Villa Montaña' se ha abierto con Olatz, la soltera de 'La isla de las tentaciones 9' con la que parece que más ha encajado hasta el momento, sobre su relación con Helena y los problemas que hay entre ellos: ¡lo que puedes ver ya en estas imágenes inéditas!

Rodri habla de su despedida de Helena: "No me han salido ni las lágrimas"

El participante de 'La isla de las tentaciones' aseguraba que "lo ha pasado muy mal" en su llegada a la aventura, aunque le contaba a la soltera que en la despedida con su pareja había sido el único que no había llorado: "No me han salido ni las lágrimas, estaba en 'shock', mi novia me decía: 'Te amo' y yo ni la contestaba, pero no porque no la ame, sino porque las palabras no me dicen nada, son palabras vacías que luego no...".

"La cosa es que te lo demuestre, no que te digan: 'te amo, eres el amor de mi vida', si luego no me demuestras si es verdad", añadía Olatz a la reflexión de Rodri, lo que este afirmaba completamente.

"La que me tiene que demostrar es ella, no estoy preocupado por los solteros"

"Yo quiero hechos, no quiero palabras", aseguraba él, que tiene claro "que no está preocupado por los solteros" y sí con la actitud que pueda tener su pareja: "La que me tiene que demostrar es ella y no hay competencia, no sé por qué no me valora, es que es verdad".