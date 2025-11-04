Patricia Fernández 04 NOV 2025 - 14:00h.

Los solteros descubren más facetas de las chicas con esta presentación en 'Villa playa'

Avance inédito | Las chicas de 'La isla de las tentaciones 9' descubren Villa Playa: "¡Todo rosita!"

'La isla de las tentaciones 9' ya ha comenzado y las parejas ya están en sus respectivas villas con los solteros y las solteras con los que van a convivir y con los que empiezan esta aventura para poner a prueba el amor en República Dominicana. ¡Y aquí tienes imágenes inéditas de todo lo que ha pasado en los primeros días!

Tras su llegada a 'Villa playa', las chicas para romper el hielo y que los solteros pudieran conocerlas más, hacían una presentación con una frase que las defina, creando un momento épico digno de las mejores presentaciones de los solteros y solteras que han pasado por 'La isla de las tentaciones'.

La divertida presentación de las chicas a los solteros en 'Villa Playa'

Claudia era la primera en iniciar este paseíllo hasta acercarse a los solteros, la que se presentaba así: "Soy la revolución de vuestro corazón". Tras ella, salía Nieves que revolucionaba a los chicos con sus palabras, como también lo hacía Helena, la que hacía reaccionar a los solteros: "Si supieras lo que significa eso en italiano..."

"Soy la reina de las peinetas", entonaba una Sandra que hacía partirse de risa a sus compañeros de villa: "Te doy un diez". Y, por último, llegaba el turno de Almudena: "Por primera vez, tenéis a una Miss delante vuestra".

Un momentazo que terminaba con un "aplauso" de todos los solteros para las chicas protagonistas de esta edición de 'La isla de las tentaciones' y generando muchas risas entre todos en sus primeros momentos juntos en la villa.