Estas han sido las reacciones de las chicas al descubrir el que será su hogar las próximas semanas

El gran estreno de 'La isla de las tentaciones 9' llega esta noche a Telecinco. Cinco nuevas parejas deciden poner a prueba su amor y vivir la experiencia más arriesgada de sus relaciones. Después de ver cómo ha sido la llegada de todos ellos a la playa, estas imágenes inéditas muestran cómo ha sido la llegada de las chicas a la que será su hogar en las próximas semanas.

Las protagonistas de la novena edición del programa vivirán en Villa Playa. Acompañadas de Sandra Barneda, no han podido creer que lo que estaban viviendo fuera real: "¡Qué chula!", ha comentado Claudia nada más verla desde lejos. "¡Qué bonita!", ha añadido Helena.

Y es que las chicas no pueden estar más contenta con la villa que les ha tocado. "Toda rosita, ¡gracias!", ha continuado Claudia viendo cómo estaba decorada la zona de la piscina.

Así luce 'Villa Playa'

Pero cuando realmente han alucinado ha sido cuando la presentadora ha abierto sus puertas y han podido entrar al salón: "Pues aquí la tenéis, bienvenidas a Villa Playa". Y es que Villa Playa es un auténtico paraíso.

En estas imágenes inéditas veréis, además, todos los pequeños cambios que se han hecho a la villa y que hacen que luzca diferente a anteriores ediciones. Pequeños detalles que marcan la diferencia y que las chicas han notado nada más llegar.

¿Cómo serán sus primeras horas en 'La isla de las tentaciones 9'? Descúbrelo en el gran estreno de la nueva temporada, esta noche, a las 21:45 horas, en Telecinco.