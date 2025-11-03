Laura Ceballo 03 NOV 2025 - 12:50h.

Los protagonistas de la nueva edición alucinan con su nueva casa: "Este jacuzzi es peligroso"

Avance inédito | Las chicas de 'La isla de las tentaciones 9' descubren Villa Playa: "¡Todo rosita!"

'La isla de las tentaciones 9' está a punto de comenzar. Cinco parejas se atreven a vivir la experiencia más arriesgada de sus vidas. Todos ellos pondrán a prueba su amor enfrentándose a la mayor de las tentaciones. Y es que vivirán varias semanas separados, sin poder verse, y rodeados de solteros y solteras dispuestos a darlo todo y a conocer a alguien que dé un giro de 180 grados a sus vidas.

Esta edición, los chicos vivirán junto a sus tentadoras en Villa Montaña. Estas imágenes inéditas muestran cómo ha sido su llegada al que va a ser su nuevo hogar. Lo han hecho acompañados de Sandra Barneda y alucinando con todo lo que veían.

"La que se va a liar aquí va a ser poco, tío", ha dicho Darío al entrar por el jardín. "Este jacuzzi es peligroso, mucha fiesta veo yo ya, eh", han comentado.

La presentadora les ha abierto las puertas del paraíso y ellos se han mostrado de lo más ilusionados: "Pues aquí la tenéis. Bienvenidos a Villa Montaña". Los chicos han aplaudido al descubrir cada detalle de su nueva casa. Y es que Villa Montaña se ha teñido este año de un color azul muy característico y se ha llenado de decoración relacionada con el mar.

Sandra Barneda: "Va a merecer la pena"

"Chicos, en esta villa, como bien sabéis, vais a resolver todas vuestras dudas y, sobre todo, vais a poner a prueba vuestro amor. En este entorno que es tan paradisiaco, plagado de tentación, vais a conocer cuáles son vuestros verdaderos límites. Y aunque en muchas ocasiones os vais a preguntar, quizás ahora msimo, qué hacéis aquí, os aseguro que va a merecer la pena", les ha dicho Sandra Barneda en los sofás del jardín.

¿Cómo serán sus primeras horas en 'La isla de las tentaciones 9'? Descúbrelo en el gran estreno de la nueva temporada, esta noche, a las 21:45 horas, en Telecinco.