Patricia Fernández 06 NOV 2025 - 12:00h.

Darío ha hablado abiertamente sobre Almudena en 'Villa Montaña' con Cris

Las parejas ya han iniciado su convivencia en 'Villa Playa' y en 'Villa Montaña' con las solteras y los solteros con los que se van a poner a prueba en 'La isla de las tentaciones 9' y a Darío no ha tardado en hablar de su relación con Almudena: ¡no te pierdas estas imágenes inéditas!

"¿Cómo reaccionarías cuando suene la alarma?", le preguntaban a Darío las solteras y este explicaba que cree "que no sería" su pareja: "O eso espero".

Tras su respuesta, Cris le preguntaba, más en concreto, qué pasaría si realmente la alarma sonase si fuera por Almudena y este no dudaba en contestar: "Puede ser que me enfade o que diga: 'Bueno, pues ya está".

La sincera conversación entre Darío y Cris en 'Villa Montaña'

"Yo voy a estar aquí para escucharte, apoyarte y disfrutar, lo demás es secundario, cualquier cosa ya sabes", le decía Cris, que le dejaba claro que puede ser su apoyo en esta complicada aventura.

Y antes de acabar con esta conversación, la soltera se interesaba por él confía realmente en Almudena. "En ella confío un diez y ella en mí te diría que un siete o un poquito menos", le explicaba él.