Patricia Fernández 07 NOV 2025 - 03:11h.

Edurne e Iñigo no tenían ni idea que iban a volver a verse en la casa de 'Gran Hermano 20'

Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Gran Hermano 20'

Compartir







Durante el estreno de 'Gran Hermano' se presentaba a los concursantes oficiales de la edición, entre ellos estaban Iñigo y Edurne, los que se iban a reencontrar dentro de la nueva casa después de haberse conocido cuando hicieron el casting del reality.

"Los dos concursantes que vamos a conocer ahora se conocieron en el 'casting' de Barcelona y, al parecer, surgió la chispa entre ellos", explicaba Jorge Javier Vázquez antes de dar paso a sus vídeos de presentación.

Edurne, de 28 años y de Barcelona se presentaba como alguien que tiene “un brillo especial” porque siempre llama la atención allá donde va. Se considera una persona muy limpia y ordenada, y no soporta a la gente descuidada. En el amor no ha tenido demasiada suerte, aunque sigue soñando con casarse algún día. Dice que el proceso de transición que vivió desde pequeña la ha hecho ser la persona fuerte y segura que es hoy.

Ella era la primera en entrar en una de las salas de la casa y aquí llegaba su sorpresa cuando veía entrar por la puerta a Iñigo, que tiene 32 años, el que se describe como alguien natural y sincero, con un carácter fuerte que a menudo hace que le llamen “el típico vasco rudo”. Sin embargo, él asegura que en el fondo es “un cachito de pan”. No tiene pareja, pero su corazón ya pertenece a “la mujer de su vida”, su perra Bruma.

Ambos se reconocían y daban un fuerte abrazo al volver a verse. "Lo sabía, te lo juro que estaba pensando en ti", le decía ella, mientras él confesaba "estar desubicado" y haberle costado "reconocerla". Y ambos podían ver una foto del 'casting' en la que estaban ambos: "Qué fuerte, parece que fue ayer".

"Tenéis muchos días por delante para conoceros más a fondo, mucha suerte y a la casa", entonaba Jorge Javier Vázquez para que ambos entrasen con el resto de sus compañeros.