Llega el desayuno al Oasis

Primeras discusiones en Tres Cantos, Aroa y Patricia estrenan la casa con un acalorado desencuentro

Noche de salvación múltiple y las primeras horas de convivencia, en el estreno de ‘Gran Hermano. El Debate’

Hoy arrancamos con las primeras tensiones dentro de la casa de GH. Ayer Patricia y Aroa protagonizaron una acalorada discusión frente al resto de sus compañeros. Patricia está molesta porque Aroa no para de hacer comentarios sobre la supuesta atracción entre Edurne e Íñigo, los habitantes de la Pajarera, y eso le parece una falta de respeto hacia sus posibles parejas en el exterior. Por su parte, a Aroa no le han gustado ciertas actitudes de la valenciana y se lo hizo saber. La tensión entre ellas está a punto de romperse del todo y, de momento, nada apunta a una reconciliación fácil.

Por otro lado, los concursantes van poco a poco conociéndose. Anoche, en la fiesta de bienvenida, todos se abrieron y contaron cosas de su pasado. Todos, menos Joon, que prefirió hablar de su paso por el reality "Uno de GH20", algo que Diego no tardó en reprocharle al coreano. Joon genera algunas dudas entre sus compañeros; algunos, como Patricia, desconfían, sobre todo porque viene de otro reality.

Mientras tanto, los cuatro habitantes del Oasis, Rocío, Noah, Sofía y Cristian, disfrutan de cierta tranquilidad y, de momento, parecen estar en buena sintonía.

