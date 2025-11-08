Gran Hermano, en directo: primer sábado en la nueva casa de Tres Cantos
Primeras discusiones en Tres Cantos, Aroa y Patricia estrenan la casa con un acalorado desencuentro
Noche de salvación múltiple y las primeras horas de convivencia, en el estreno de ‘Gran Hermano. El Debate’
Hoy arrancamos con las primeras tensiones dentro de la casa de GH. Ayer Patricia y Aroa protagonizaron una acalorada discusión frente al resto de sus compañeros. Patricia está molesta porque Aroa no para de hacer comentarios sobre la supuesta atracción entre Edurne e Íñigo, los habitantes de la Pajarera, y eso le parece una falta de respeto hacia sus posibles parejas en el exterior. Por su parte, a Aroa no le han gustado ciertas actitudes de la valenciana y se lo hizo saber. La tensión entre ellas está a punto de romperse del todo y, de momento, nada apunta a una reconciliación fácil.
Por otro lado, los concursantes van poco a poco conociéndose. Anoche, en la fiesta de bienvenida, todos se abrieron y contaron cosas de su pasado. Todos, menos Joon, que prefirió hablar de su paso por el reality "Uno de GH20", algo que Diego no tardó en reprocharle al coreano. Joon genera algunas dudas entre sus compañeros; algunos, como Patricia, desconfían, sobre todo porque viene de otro reality.
Mientras tanto, los cuatro habitantes del Oasis, Rocío, Noah, Sofía y Cristian, disfrutan de cierta tranquilidad y, de momento, parecen estar en buena sintonía.
Seguimos al pie del cañón para traerte cada detalle, minuto a minuto. Descubre aquí la última hora de la casa de Gran Hermano.
Llega el desayuno al Oasis
Reina la alegria en el Oasis, ha llegado el desayuno, y no es un espejismo. Lo malo, que sólo hay tres huevos, "ya empiezan", avisa Noah.
En la señal de Mediaset infinity 2 tenemos a Diego desayunando en la cocina.
Ordenando
En el Oasis, seguimos con Cristian y Rocío charlando mientras ordenan el maquillaje de Rocío. A Cristian le gusta ayudar, comenta, y como no está trabajando en el campo pues tiene tiempo para ayudar a Rocío con sus cosas. Desde luego tiempo no le va a faltar. "Con todo esto puedes montar aquí una peluquería" ,apunta el valenciano. "Pues esto es solo mío, la Desi se ha traído otros tres neceseres" le cuenta Rocío.
Noah se ha tenido que duchar con agua fria, y comentan cuanto tardará el termo en calentarse. Noah no se fia de la organización, y cree que les van a quitar cosas.
De momento, ambas señales de Mediaset Infinity nos enseñan el Oasis, así que no sé si en la casa ya se estarán despertando. No tardaremos en averiguarlo.
Madrugadores en el Oasis
Buenos días, soy Maya y me incorporo al minutado para contaros lo que va pasando en la nueva casa de Tres cantos. ¡Vamos al lío!
Mientras en la casa todos duermen, en el Oasis tenemos a los cuatro habitantes despiertos y acicalándose. Rocío ha amanecido con ganas de limpiar y sus compañeros se lo agradecen haciéndole la cama. Cristian les comenta a Rocío y a Sofía que es posible que nunca lleguen a la casa principal, Sofía dice que soportaría eso a cambio de nunca estar nominada. En la casa puedes hacer muchas mas cosas opina Cristian, "pero el día tiene muchas horas y al final lo que hagas tú está en tu cabeza" comenta.