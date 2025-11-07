Telecinco.es 07 NOV 2025 - 17:53h.

Llega el estreno de 'Gran Hermano. El Debate', de la mano de Aramendi a las 22:00 horas, en Telecinco

Edurne e Íñigo hablan sobre el amor en 'Gran Hermano 20' y confiesan si están dispuestos a enamorarse en el programa: "Ojalá"

Las primeras 48 horas de convivencia en la flamante nueva casa de ‘GH20’ y las primeras salvaciones entre los 14 nominados, en las que la audiencia jugará un papel crucial, centrarán gran parte de la atención del estreno de ‘Gran Hermano. El Debate’, que Ion Aramendi conducirá este domingo 9 de noviembre a las 22:00 horas, en Telecinco y que arrancará antes con contenido exclusivo en abierto en Mediaset Infinity.

A lo largo de la noche, varios de los habitantes de la casa irán siendo salvados, en una serie de decisiones multilaterales, entre las que se encuentra una que tomará la audiencia en una votación a través de la app de Mediaset Infinity.

Además, los residentes en el oasis podrán comenzar a espiar y cotillear a los habitantes de la casa haciendo uso de una serie de trampillas secretas.

Todo lo que suceda durante la noche será comentado por Anabel Pantoja, Bárbara Rey, Carmen Alcayde, Miguel Frigenti y Adara Molinero, los exconcursantes de ‘GH 19’ Maica, Edi y Violeta, y por familiares de algunos de los participantes.

'Gran Hermano 20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'Gran Hermano 20' a través de los resúmenes diarios, nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: