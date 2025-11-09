Gran Hermano, en directo: El Debate.
MadridEsta noche, los colaboradores, acompañados de Ion Aramendi, analizarán al detalle todo lo ocurrido en la casa de Tres Cantos durante esta primera intensa semana de concurso. Repasaremos los primeros conflictos, los acercamientos y las estrategias de los concursantes: ¿cómo evolucionarán las tensiones de Aroa con Jonay y Patricia? ¿Se reavivará la polémica entre Aroa y Aquilino? ¿Qué pasará con los concursantes que están en El Oasis?
Además, repasaremos los momentos que han marcado la semana: juegos, confesiones amorosas, charlas sinceras sobre amistad, celos y crecimiento personal.
¡No te lo pierdas y descubre aquí la ultima hora de Gran Hermano minuto a minuto!
¿Pierde las formas?
En directo, Ion pregunta quién apoya a Aroa dentro de la casa. Paula es la única que sale en su defensa.
A continuación, Ion propone formar dos grupos: los que creen que Aroa pierde las formas y los que piensan que no. Mamadou y Paula se quedan del lado de Aroa, mientras que el resto de la casa se posiciona en su contra.
incomprendida
En el directo, vemos imágenes de esta última semana donde Jonay y Aroa discuten de manera continua. En el confesionario, Aroa confiesa cómo vive la situación:
“Discutir con tantas personas para mí está siendo lo peor. Creo que me ven fuerte y no usan la misma vara de medir conmigo que con los demás. Yo hablo con las cámaras y les parece mal, y si lo hace Joon les hace gracia. Buscan que yo salte.”
Aroa v.s Jonay
Volvemos a conectar con la casa, donde la bronca con Jonay continúa. Ion explica que en las últimas horas Aroa se ha ganado tanto protagonismo como enemigos.
Las imágenes muestran a Edurne comentando que votaría a Aroa, y a Patricia, Iñigo, Jonay y Edurne coincidiendo en que algunas actitudes de Aroa les parecen fuera de lugar.
¿Expulsión o pajarera?
Nos muestran las imágenes del paso de Iñigo y Edurne por la pajarera. Durante estos días, los concursantes han ido creando complicidad entre plumas… ¡y algunos insectos!
Ion conecta con la pajarera para darles una decisión importante: si quieren salir y dejar de ser pájaros, serían expulsados automáticamente del programa
ATENCIÓN.
Esta noche, los concursantes del Oasis harán una incursión en la casa oficial. Pero si alguien se da cuenta de que están ahí... la expulsión será FULMINANTE.
Los peligros del Oasis
Durante la gala del jueves, Noah, Cristian y Rocío tuvieron que decidir qué concursante de la casa oficial se iba al Oasis. A pesar de la advertencia de Jorge Javier sobre los peligros, Rocío y Noah se jugaron a piedra, papel o tijera quién tomaría la decisión.
Al ganar Noah, Sofía vivió una falsa expulsión y terminó trasladándose al Oasis. Debido a esto, ahora están en un limbo, ni en la casa, ni fuera de ella.
Cóctel Molotov
Ion conecta con la casa en directo para preguntar a los concursantes cómo se sienten en estas primeras semanas. Las respuestas no se hacen esperar: describen la convivencia como una montaña rusa, una explosión… ¡incluso un cóctel molotov!
Estas palabras provocan un nuevo roce entre Aroa y Jonay. Él le suelta a ella con ironía: “Cóctel molotov el que eres tú.”
¡Arrancamos!
¡Arrancamos el primer debate de la edición!
El jueves, acabamos la noche con todos nominados excepto a Íñigo y Edurne, que están en la pajarera.
Esta noche, su gran poder como inmunes, será elegir qué compañero no está nominado. La noche acabará con 4 nominados y... ¡el público tendrá un papel importante!