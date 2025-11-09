Siguen dormidos

Tras el encontronazo de ayer entre Jonay y Aroa, comienzan a definirse las afinidades en la nueva casa de Tres Cantos

Aroa, a lágrima viva, se desahoga con sus compañeros de 'GH20' tras su discusión con Jonay: "Es un estratega"

Los concursantes van conociéndose poco a poco, y comienzan a surgir las primeras rencillas entre ellos. El pistoletazo de salida lo dio ayer Aroa, al enfrentarse a Jonay cuando este hablaba sobre el orden y la limpieza de la casa. Al canario no le sentó bien la actitud de Aroa y la tachó de "niñata". Este choque entre compañeros ha provocado que aparezca el germen de dos grupos en la casa: por un lado, el grupo de Aroa, con Paula, Aquilino, Belén y Mamadou; y por otro, el grupo de Jonay, con Patricia, Diego, José Manuel, Edurne e Íñigo. Hay concursantes que aún se mueven entre ambos "bandos", como Raúl, Desirée, Almudena o Lorena.

Mientras tanto, la pajarera sigue ocupada por Edurne e Íñigo, que intentan llevar con buena actitud el hecho de estar encerrados y alimentarse de gachas e insectos. Pese a las incomodidades de su nido, lo que más les está costando es sentirse aislados y desconectados del resto de la casa, aunque sus compañeros, en especial Patricia, Jonay y Diego, se vuelcan en intentar hacerles su estancia en la pajarera lo más agradable posible.

En el Oasis las cosas están muy tranquilas, de momento. Rocío no ve la hora de reencontrarse con su gran amiga Desirée, mientras que Noah y Sofía disfrutan de su relación en pleno desierto.

Veremos cómo evolucionan estas tramas a lo largo del día.