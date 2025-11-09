Ana Carrillo 09 NOV 2025 - 20:00h.

Los presentadores del formato tienen claro a quién llevarían al plató si concursasen en 'GH' para que abogue por ellos

Consejos de dos expertos a los concursantes de 'GH 20' que van a dejar de ser anónimos

Compartir







El jueves 6 de noviembre arrancó en Telecinco 'Gran Hermano 20' con una gala de estreno desde la nueva casa de Tres Cantos y conocimos a los nuevos concursantes, que tendrán que designar qué personas quieran que los defiendan en el plató. Le hemos preguntado a Jorge Javier Vázquez y Ion Aramendi a quién escogerían ellos para su defensa si concursasen en 'GH'.

El vasco lo ha tenido claro al instante: se decantaría por dos personas de su familia, cuyas identidades revela en el vídeo que encabeza esta noticia. El presentador de 'El diario de Jorge', en cambio, se ha mostrado más dubitativo, aunque, en las antípodas de Ion, aseguró que no escogería a nadie de su familia. Finalmente, nos ha dado un nombre. Una persona que es muy famosa y una gran seguidora del formato.

También les hemos preguntado qué cualidades tiene que tener un buen defensor y los dos comunicadores se han mostrado de acuerdo: un buen defensor tiene que ser justo y reconocer los errores de su defendido, algo que coinciden en que no siempre ocurre.

"Un buen defensor tiene que ser lo más honesto posible. Cuando esa persona que está dentro de la casa se equivoca, hay que reconocerlo y pedir perdón si es necesario", explicó Ion Aramendi, que tiene una gran experiencia en el formato porque antes de presentador fue colaborador en los debates. "El 'y tú más', que es muy de la política, aquí no vale", añade.

Jorge Javier, en la misma línea, dijo: "Un buen defensor tiene que aceptar que su defendido comete errores. Los que son monolíticos, no cambian de idea y no cuestionan a sus defendidos, no creo que sean buenos; sin embargo, los defensores que aceptan que, como todo ser humano, su defendido se equivoca calan entre el público y le hacen un favor a su defendido".