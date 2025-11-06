Ana Carrillo 06 NOV 2025 - 10:00h.

Los presentadores de 'Gran Hermano' confiesan que les gusta predecir qué concursantes llegarán a la final

Consejos para los concursantes de 'GH 20' que van a dejar de ser anónimos esta noche

Compartir







No será esta la primera edición en la que Jorge Javier Vázquez y Ion Aramendi se pondrán al frente de 'Gran Hermano', por lo que les hemos preguntado si les gusta jugar a predecir, cuando conocen el casting al completo, qué concursantes pueden llegar a la final, quiénes pueden ganar y cuáles pueden ser los favoritos de la audiencia. Por el momento, solo conocemos al primer concursante de 'GH 20': Mamadou, un estudiante de Administración de 22 años que sueña con ser modelo; al resto los conoceremos en la primera gala, pues el casting no se cerrará hasta el estreno.

Los dos comunicadores nos han confirmado, como se puede ver en el vídeo que encabeza la noticia, que sí que les gusta predecir cosas acerca de los concursantes: Jorge prefiere jugar a adivinar quién puede colarse en la final y alzarse con el premio, mientras que a Ion le gusta más centrarse en analizar a cada concursante y ver qué vibras le da cada uno de ellos.

El presentador de 'El diario de Jorge' admitió que en las reuniones siempre se comenta quién cree cada uno que van a ganar, pero que él no acierta: "Hay personas que sí que saben predecir qué va a pasar, pero yo nunca acierto... Siempre tengo ganadores que no se cumplen".

Ion Aramendi no trata de acertar quién ganará, sino que se centra en analizar a los concursantes: "Yo de primeras, como todo el mundo, soy prejuicioso [...] El primer juicio que hago es ver si es majo o no es majo". Nos cuenta que le parece un ejercicio interesante porque le enfrenta a sus prejuicios y le hace darse cuenta de cómo cambian sus ideas a lo largo de las semanas conforme va avanzando el concurso: "Muchas veces los prejuicios no sirven para nada".