El acercamiento más explosivo en Villa Playa y la primera hoguera de las chicas, este martes a las 21:45 h en Telecinco

Una decisión sin precedentes de todas las parejas ante una sanción lleva a Lorenzo y Nieves a ‘La hoguera de las consecuencias’

El avance del nuevo programa de ‘La isla de las tentaciones 9’ promete una noche de lo más intensa. Las cosas se calientan en 'Villa Playa', donde las chicas siguen dejándose llevar por la tentación y la complicidad con los solteros alcanza un punto de no retorno.

Entre todas las parejas, Claudia y Gerard Arias se convierten en los grandes protagonistas. En el jacuzzi, las risas y las miradas dan paso a las caricias, los besos… y a unos movimientos que dejan claro que entre ellos hay algo más que química. La pasión termina por desbordarse, y la pareja acaba junta en la habitación, subiendo la temperatura de la villa al máximo.

Las alarmas suenan y llega la primera hoguera

Mientras tanto, las inseguridades comienzan a apoderarse de los chicos, que empiezan a preguntarse hasta dónde han llegado sus parejas en la otra villa. Las alarmas no dejan de sonar, y la tensión se traslada a uno de los momentos más esperados de la edición: la primera hoguera de las chicas.

Sandra Barneda las recibe con su habitual serenidad, pero las imágenes que están a punto de ver pueden cambiarlo todo. ‘La isla de las tentaciones 9’, este martes a partir de las 21:45 horas, en Telecinco.