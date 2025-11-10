Patricia Fernández 10 NOV 2025 - 03:09h.

Los colaboradores protagonizan un divertido momento en el plató del debate de 'Gran Hermano 20'

Marcos, hermano de Diego, decidía no entrar como concursante de 'Gran Hermano 20' en el estreno del programa al saber que su hermano iba a ser concursante y no tener una buena relación con él, pero si aceptaba cuando Jorge Javier Vázquez le ofrecía estar como colaborador durante el debate con Ion Aramendi.

En el estreno de la noche dominical de 'Gran Hermano', Marcos comentaba todo lo que ha sucedido en las primeras horas de convivencia, en especial todo lo relacionado con su hermano, como sus confesiones acerca del motivo que ha detonado su relación.

Pero no solo iba a hablar sobre esto, Marcos comentaba que cree que su hermano puede fijarse en Lorena porque es su prototipo, lo que hacía reaccionar a Miguel Frigenti: "Él te pone verde y tú buscándole novia, es que no lo entiendo". El que también confesaba quién prefiere que no sea el expulsado entre los primeros nominados de esta edición.

¡Momentazo en plató entre Maica y Marcos!

Ante esto esto, Maica Benedicto, que estaba sentada al lado de él en el sofá quería decir algo: "Te he preguntado: '¿Puede que entres?' y te he visto algo ahí en la mirada... Tengo una exclusiva porque me ha mirado y ha hecho como: 'A ver qué pasa, no me ha dicho que no".

"Sí, sí, prepárame el coche que me voy", reaccionaba Marcos, entre bromas y le decía algo a Maica: "Te he puesto ojitos, pero no por eso". Lo que dejaba sorprendida a la colaboradora y revolucionaba a los presentes en plató.