10 NOV 2025

Los primeros conflictos ya se han dado en la casa de 'Gran Hermano', como también han llegado las primeras lágrimas, que han sido las de Paula, que ha sufrido un bajón y ha compartido el motivo con alguno de sus compañeros.

Paula se mostraba agobiada cuando Aroa le decía que en la convivencia iban a "empezar a volar los cuchillos", algo con lo que ella no estaba de acuerdo: "No me gusta crear conflicto a cosa hecha, hay que dejar que la dinámica del concurso siga su curso normal".

Después de esta conversación, Paula se desahogaba con Aquilino, con el que no podía evitar las lágrimas: "Estoy feliz porque esto es un sueño para todos. Tenía ganas de llorar porque han sido días de nervios y de despedirte de la familia. También que es normal, pero no me gusta que se adelanten las cosas como que van a volar cuchillos, nos conocemos de cinco horas, vamos a darnos un poco de tiempo".

"Aquí quiero sacar la mejor versión, no me quiero alejar del señor, no quiero perderme a mí misma", confesaba Paula, la que recibía un bonito consejo de su compañero: "¿Cómo sabes que Dios te ha enviado aquí porque eres luz y necesita eso de ti? Tienes un propósito aquí, cuando termines te vas a sentir muy orgullosa de ti".

Reacciones en plató a las lágrimas de Paula

Tras ver estas imágenes, Jorge, el defensor y amigo de Paula, opinaba sobre esto: "Entiendo sus lágrimas, ella intenta evitar los conflictos porque su manera de ver las cosas es que cree que pasando el tiempo todo se va a ir calmando".

"No me creo sus lágrimas, llora diciendo que ella no quiere conflictos y, precisamente, se arrima a la más conflictiva de toda la edición que es Aroa, entonces no se entiende. Creo que quiere agarrarse a Aroa porque sabe que sin ella no va a tener ningún brillo", eran las palabras de Miguel Frigenti.