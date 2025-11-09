Patricia Fernández 09 NOV 2025 - 23:53h.

Los concursantes se pronuncian durante el debate después de los varios conflictos de Aroa en los primeros días de convivencia

Aroa, a lágrima viva, se desahoga con sus compañeros de 'GH20' tras su discusión con Jonay: "Es un estratega"

La tensión no ha faltado este inicio de 'Gran Hermano', una de las grandes protagonistas de los varios conflictos que se han generado en la casa ha sido Aroa, con la que tampoco faltaba tensión durante el directo del primer debate con Ion Aramendi.

Cuando conectaba con la casa Ion Aramendi desde el plató, preguntaba a algunos de ellos una palabra con la que definían estas primeras horas de convivencia, lo que generaba un nuevo momento de tensión entre Aroa y Jonay, que ya han tenido en la casa y uno con los que más enfrentamientos ha protagonizado.

"Si no va la cosa con ella también salta", apuntaba Jonay sobre su compañera, opinión que muchos de los sus compañeros aseguraban compartir y Aroa saltaba ante las palabras de sus compañeros: "Muchas gracias por los trajecitos".

"Me equivoco en las formas, pero subrayo todo lo que digo. Yo soy así, estar todo el día callado y en la gala suelto la bombita, aprovechar ocasiones", entonaba Aroa y aseguraba referirse a gente como Jonay: "Siempre está aprovechando la mínima para saltar". "Vi otro 'Gran Hermano', prometido", reaccionaba este.

Tensión de Aroa con algunos de sus compañeros en directo

Cuando Iñigo y Edurne se incorporaban junto a ellos desde 'La pajarera' continuaba la tensión después de estas palabras de la concursante, como explicaba Ion Aramendi: "Durante la publi, Aroa ha intentado hacer un resumen de lo que ha pasado y ha habido un enfrentamiento con Iñigo, también con Jonay y Patricia en medio".

Un enfrentamiento que continuaba en directo. "Sabe que Jonay le ha dicho todo a la cara", explicaba Edurne y el canario también decía algo ante esto: "Me parece mal que diga que yo busco protagonismo cuando yo le digo todo a la cara, me parece una persona falsa, está todo el día intentando manipular todo lo que digo".

Algo ante lo que Aroa quería explicarse: "Gracias a que existen las cámaras, yo he intentado tener buen rollo, pedirle perdón por un comentario que dije, pero aquí la gente ya sabe cuál es el punto fijo". La que confesaba con quién de sus compañeros tiene mal rollo: "Aquí vienen a lo fácil, si hago yo algo todo el mundo me va a atacar". Lo que generaba otro momento tenso con Patricia: "Lo que acabas de hacer no está bien".

Y algunos de ellos confesaban que estaban de su parte, en especial Paula: "Pienso que a ella le pierden las formas, pero no es a la única persona que le pierden las formas, le tengo cariño porque considero que es una chica que se puede sacar mucho de ella y sabe cuando hace las cosas mal".

Los posicionamientos de la casa en el conflicto con Aroa

Lo que terminaba con unos posicionamientos en el salón, en el que Ion Aramendi pedía a todos que se mojasen sobre si piensan o no que Aroa pierde las formas en la casa, como también tenían que exponer lo que piensan sobre lo mismo con Jonay.