Marcos y Diego fueron, sin duda, dos de los grandes protagonistas de la gala de estreno que 'Gran Hermano' emitió en Telecinco el pasado jueves. Un conflicto entre hermanos que nos dejó a todos pegados a la pantalla de principio a fin y que acabó por la entrada de Diego y la renuncia de Marcos a participar en el programa de convivencia más famoso de la televisión. Pues bien, el concursante ha dado más detalles de ese "conflicto" ante sus compañeros y Marcos, desde el plató, ha reaccionado al respecto.

En primer lugar, Diego ha recordado en un momento dado en la casa, concretamente en el jardín, que su hermano "podría haber entrado", puesto que hay una cama libre: "Él dijo que no... mi hermano no sabía nada de que yo entraba. Se lo olería, porque tonto no es. Le llamaron la misma tarde para que fuera como concursante si él quería y estaba invitado a plató".

En un momento dado, el militar de 34 años ha sido preguntado por el motivo de ese conflicto: "Nada, cosas familiares", ha señalado un Diego que asegura que su idea era "no hablar de su hermano", sino vivir su concurso al máximo y aprovechar esta experiencia única e irrepetible en la nueva casa de Tres Cantos.

"Mi hermana tampoco se habla con él"

No obstante, la conversación ha ido avanzando hasta que Diego ha confesado algo que anteriormente no había desvelado sobre el conflicto con su hermano Marcos: "Lo que más me dolió y me jodió es que mi línea de teléfono de toda la vida me la dio de baja, porque estaba mi teléfono metido a la empresa", ha subrayado, para matizar que esa empresa a la que se refiere es una empresa hípica. Y es que Diego es un gran apasionado de los caballos, dedicando gran parte del tiempo que tiene libre a montar.

"Estaba metido y pum, me borró la cuenta sin avisarme", ha añadido. A su vez, el concursante de 'Gran Hermano' hace sus propias premoniciones: "Yo creo que se habrá liado alguna allí... porque mi defensora es mi hermana, que tampoco se habla con él. Tuvo que haber un jaleo entre los dos...". No obstante, según Diego, ya se imaginaba que su hermano diría que no a ser concursante.

"Ahora mismo creo que no tiene solución esto", ha concluido el militar, poniendo así punto y final a su primera gran confesión sobre su conflicto con su hermano. Un conflicto que conforme pasen los días en la casa de 'Gran Hermano' descubriremos más detalles.

Marcos reacciona a las palabras de su hermano en la casa

En el plató de 'Gran Hermano', Marcos, hermano de Diego, ha aclarado que él dijo que no entraba a la casa cuando "a su hermano se le escapó decirlo" a un empleado suyo (de Marcos): "Yo era concursante y luego dije que no entraba". Sobre todo el tema de la línea de teléfono y todo el conflicto que tuvieron, ha señalado por lo bajini que él lo pagaba todo, por lo que podemos intuir que él pagaba esa línea de teléfono que, según su hermano, dio de baja en un momento determinado, y que fue una de las principales causas del distanciamiento de ambos.