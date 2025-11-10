Pedro Jiménez 10 NOV 2025 - 02:20h.

Así queda la lista definitiva de nominados: te contamos cómo han sido las salvaciones al detalle

Varios concursantes de 'Gran Hermano' realizan una incursión a la casa con una inesperada condición: "Si pasa eso, expulsión fulminante"

Los 14 concursantes nominados de 'Gran Hermano 20' se han enfrentado a una gala frenética en donde hemos vivido las primeras salvaciones de la edición a través de distintos juegos que el programa les ha preparado, además de 'La Pajarera' y 'El Oasis', cuyos concursantes que se encuentran ahí han tenido la oportunidad de salvar a uno respectivamente. Y es que hay que recordar que los participantes que se encuentran en estos dos espacios son inmunes, como bien supimos durante la pasada gala, por lo que del total de 20 concursantes que hay, tan solo 14 se han jugado seguir nominados o, por el contrario, salvarse.

'Dos pájaros muy pájaros'

En primer lugar, han sido los 'dos pájaros', Íñigo y Edurne, quienes han salvado a uno de los 14 nominados. Ion Aramendi ha contectado con ellos para pedirles que levantaran una campana con comida. En el interior, un pinchito que han tenido que coger primero uno y luego otro, para proceder a dárselo a aquel que querían salvar. Esa persona ha sido Jonay, el primer salvado de la noche, que ha reaccionado con tremenda alegría.

Joon se queda descolgado del grupo... ¡y se salva!

Más adelante, Ion Aramendi les ha pedido que se separaran en dos grupos de seis, "por afinidad o por lo que quisieran". La incertidumbre ha sido total: uno se quedaría fuera, el salvado, algo que en ese momento nadie sabía.

Tras unos momentos llenos de tensión e intercambios de palabras, sin saber si era mejor quedarse solo fuera de estos dos grupos o unirse a cada grupo de seis, ha sido Joon quien, "por decisión propia", se ha quedado fuera. Ion Aramendi les ha repreguntado varias veces si esa era la decisión final y estos han respondido que sí, aunque han justificado que había sido "por descarte" o que los grupos se habían formado "por afinidad".

