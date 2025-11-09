Pedro Jiménez 09 NOV 2025 - 22:16h.

'Gran Hermano: El Debate' ha comenzado a rodar este domingo de la mano de Ion Aramendi y de grandes colaboradores. Y media hora antes, en Mediaset Infinity, el reality ha comenzado para los suscriptores, con un análisis por encima de algunos temas que posteriormente se van a tocar más en profundidad en Telecinco. Bárbara Rey ha reaparecido de nuevo como colaboradora y una confesión amorosa suya ha provocado que Carmen Alcayde le suelte una broma... aludiendo a su 'pasado Real'.

Antes de ello, Ion Aramendi ha saludado a la vedette, quien ha confesado que se encuentra "un poquito lesionada", pero no ha desvelado el por qué. Todo parece indicar que es por el accidente que tuvo en 'Bailando con las estrellas', en donde sufrió una lesión durante uno de los ensayos por la que tuvo que abandonar. Además, la actriz ha señalado que 'Gran Hermano 20' le está gustando mucho y asegura que todavía "no tiene favorito/a": "Es muy pronto".

Más adelante, el presentador del debate de 'Gran Hermano' Ion Aramendi se ha dirigido de nuevo a ella para preguntarle por el affaire que mantienen Edurne e Íñigo en la casa de Tres Cantos, quienes se encuentran en estos momentos en 'La Pajarera'. "Bárbara Rey, experta en amor", han sido las palabras de Ion desencadenado que Bárbara Rey confesara que "no se ha comido ni un rosco": "Qué fama tengo, ¿eh? Me paso toda la vida sin comerme una rosca y tengo una fama...".

"Alguna rosca te has comido", ha apuntado Ion Aramendi. "Sí, pero hace tantos años que no me acuerdo", ha aseverado Bárbara Rey. Además, le ha dicho al presentador que es más guapo en persona que por la televisión: "Estoy cuidándome a tope", ha dicho el presentador de Telecinco. En cuanto a qué cree qué pasará entre Edurne e Íñigo, Bárbara Rey ha lanzo unas palabras en tono irónico: "Hay mucho pájaro suelto".

La broma de Carmen Alcayde a Bárbara Rey

Tras este gracioso intercambio de palabras entre Ion Aramendi y Bárbara Rey, Carmen Alcayde se ha abierto paso para recordar una broma que había soltado instantes antes y que nadie le había escuchado: "He hecho el chiste de la noche. No va a haber otro mejor. No se ha comido una rosca, pero se comió el roscón de Reyes".